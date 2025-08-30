صرفه جویی یک میلیارد دلاری با داخلی سازی محصولات پلاسمایی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - مصطفی قانعی، دبیر ستاد علوم و فناوریهای زیستی و سلولهای بنیادی طی مراسمی در شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون از سه محصول حوزه تجهیزات پزشکی، به چالشهای چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی در تبدیل کشوری از یک واردکننده به تولیدکننده اشاره کرد و گفت: این روند بهدرستی مدیریت نشده و منجر به خروج میلیاردها دلار از کشور میشود. تلاشهایی به ویژه در زمینه محصولات پلاسمایی، برای مدیریت و حل مشکلات انجام شده است.
قانعی افزود: در دهه گذشته مجبور به تولید محصولات پلاسمایی شدهایم، که این موضوع فشار اقتصادی زیادی بر سازمانها وارد کرده و مشکلاتی را در انتقال پول نیز به وجود آورده است.
او همچنین به کیفیت بالای استانداردهای جمع آوری محصولات پلاسمایی در جمهوری اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: حداقل یک و نیم میلیون لیتر آیویآی در کشور مصرف میشود و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکتها موفق به تولید ۳۰۰ هزار لیتر از این محصول شدند. بیش از ۵۰ محصول در بخش خصوصی در حال توسعه هستند.
وی همچنین افزود : بخش خصوصی باید با تضمین اقتصادی وارد شود و دولت باید نقش حمایت کننده را در مراحل اثبات فناوری ایفا کند. سازمان برنامه و بودجه، صندوق نوآوری و معاونت علمی همکاریهایی دارند تا جمعآوری پلاسمای کشور نهادینه شود و این موضوع تا سه سال آینده بهطور کامل حل شود.
دبیر ستاد علوم و فناوریهای زیستی وسلولهای بنیادی در پایان تصریح کرد: با استفاده از محصولات داخلیسازی شده، امکان صرفهجویی حدود یک میلیارد دلار وجود دارد و در نمونههایی مانند انسولین و پلاسما این امر محقق خواهد شد. هدف این است که فناوریهای جدید تا سه سال آینده به مرحله صنعتی شدن برسند.