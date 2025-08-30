باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفته سوم لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه چهار دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین مسابقه منچستریونایتد موفق شد در لحظات پایانی مقابل برنلی با نتیجه ۳-۲ پیروز شود و به نخستین برد فصل دست یابد.

شیاطین سرخ شروع بدی در لیگ برتر داشتند و با یک امتیاز در رده شانزدهم بودند. بدتر اینکه آنها در جام اتحادیه برابر تیم دسته چهارمی گریمزبی حذف شدند. به همین دلیل سه امتیاز بازی امروز حساسیتی مضاعف داشت.

شاگردان آموریم با گل به خودی کالن در نیمه نخست از حریف پیش افتادند، اما فاستر در دقیقه ۵۵ بازی را مساوی کرد. دو دقیقه بعد امبمو دوباره منچستر را پیش انداخت، اما آنتونی در دقیقه ۶۶ باز هم بازی را مساوی کرد.

بازی با همین نتیجه رو به پایان بود که در دقیقه ۹۵ یک پنالتی برای منچستریونایتد گرفته شد. آماد در حال ورود به محوطه جریمه حریف با یک خطای ناشیانه سرنگون شد و برونو فرناندز پنالتی را برخلاف پنالتی هفته قبل مقابل فولام گل کرد تا آموریم از یک کابوس دیگر فرار کند و به نخستین برد فصل دست یابد.

در دیگر بازی مهم، تاتنهام با یک گل از بورنموث شکست خورد. اوانیلسون تک گل بازی را در دقیقه ۵ به ثمر رساند.

پس از دو پیروزی در لیگ برتر و عملکردی تحسین‌برانگیز در سوپرجام اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن، این شکست خانگی در استادیوم تاتنهام، تیم تحت هدایت توماس فرانک را از عرش به زمین آورد. تاتنهام نتوانست پاسخی برای گل زودهنگام اوانیلسون در دقیقه پنجم پیدا کند و در فاز هجومی عملکرد ضعیفی داشت.