منچستریونایتد به نخستین برد فصل دست یافت، اما تاتنهام نخستین شکست فصلش را متحمل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه هفته سوم لیگ برتر انگلیس، از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه چهار دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین مسابقه منچستریونایتد موفق شد در لحظات پایانی مقابل برنلی با نتیجه ۳-۲ پیروز شود و به نخستین برد فصل دست یابد.

 شیاطین سرخ شروع بدی در لیگ برتر داشتند و با یک امتیاز در رده شانزدهم بودند. بدتر اینکه آنها در جام اتحادیه برابر تیم دسته چهارمی گریمزبی حذف شدند. به همین دلیل سه امتیاز بازی امروز حساسیتی مضاعف داشت.

شاگردان آموریم با گل به خودی کالن در نیمه نخست از حریف پیش افتادند، اما فاستر در دقیقه ۵۵ بازی را مساوی کرد. دو دقیقه بعد امبمو دوباره منچستر را پیش انداخت، اما آنتونی در دقیقه ۶۶ باز هم بازی را مساوی کرد.

بازی با همین نتیجه رو به پایان بود که در دقیقه ۹۵ یک پنالتی برای منچستریونایتد گرفته شد. آماد در حال ورود به محوطه جریمه حریف با یک خطای ناشیانه سرنگون شد و برونو فرناندز پنالتی را برخلاف پنالتی هفته قبل مقابل فولام گل کرد تا آموریم از یک کابوس دیگر فرار کند و به نخستین برد فصل دست یابد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در دیگر بازی مهم، تاتنهام با یک گل از بورنموث شکست خورد. اوانیلسون تک گل بازی را در دقیقه ۵ به ثمر رساند.

 پس از دو پیروزی در لیگ برتر و عملکردی تحسین‌برانگیز در سوپرجام اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن، این شکست خانگی در استادیوم تاتنهام، تیم تحت هدایت توماس فرانک را از عرش به زمین آورد. تاتنهام نتوانست پاسخی برای گل زودهنگام اوانیلسون در دقیقه پنجم پیدا کند و در فاز هجومی عملکرد ضعیفی داشت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: منچستریونایتد ، تاتنهام ، لیگ برتر انگلیس
خبرهای مرتبط
استمرار تلاش‌های لیورپول برای جذب ایساک
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
ژاوی سیمونز به تاتنهام پیوست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وارث حسن یزدانی وارد می‌شود!
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد
جلالی: به من ماموریت بدهید تا نورالهی و ترابی را به تیم ملی برگردانم/ کافا آورده فنی ندارد
المپیاکوس قید جذب مهدی طارمی را زد
باشگاه پرسپولیس به محرومیت افشین پیروانی اعتراض کرد
رهبری فرد: دورهمی سیزده بدر برای تیم ملی سودمند‌تر از کافا است
AFC: ایران کافا را مقتدرانه آغاز کرد
فسخ یکطرفه بازیکن اتفاقی دوباره برای پرسپولیس/ قرمز‌ها شکایت کردند
در زمین حریف استقلال نمی‌شوند/ خواهش می‌کنم محرومیت ساپینتو را ببخشید
آخرین اخبار
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان
انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد
فرید زرینه: زمان بازگشت خدابنده‌لو بعد از معاینات بالینی مشخص می‌شود
دیدار رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری با رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک
تداوم درخشش نماینده شطرنج کشورمان در مسابقات بین المللی فجیره/ دومی طباطبایی در پایان دور ششم
قطعی شدن مدال برنز برادران عالمیان در مسابقات چک
سپاهان به دیدار النجف عراق می‌رود
جلالی: به من ماموریت بدهید تا نورالهی و ترابی را به تیم ملی برگردانم/ کافا آورده فنی ندارد
باشگاه پرسپولیس به محرومیت افشین پیروانی اعتراض کرد
فسخ یکطرفه بازیکن اتفاقی دوباره برای پرسپولیس/ قرمز‌ها شکایت کردند
صدور بیش از ۴ میلیون بیمه پزشکی ورزشی در ۱۴۰۳/ درخواست از وزارت برای معاینه ورزشکاران خارجی
ورود یک بازیکن جدید به اردوی تیم ملی ایران
در زمین حریف استقلال نمی‌شوند/ خواهش می‌کنم محرومیت ساپینتو را ببخشید
اردوی ۶ روزه استقلال در کیش
نواده موسولینی دیکتاتور معروف ایتالیایی در سری آ
بارسا و فلیک نگران گاوی
حضور ایرانی‌ها در جلسات فدراسیون جهانی ووشو
وارث حسن یزدانی وارد می‌شود!
مودریچ: از حضور در میلان لذت می‌برم
رهبری فرد: دورهمی سیزده بدر برای تیم ملی سودمند‌تر از کافا است
ساپینتو بدون ملی‌پوشان کلیدی استارت می‌زند
المپیاکوس قید جذب مهدی طارمی را زد
آلگری، راضی ولی ناراضی
AFC: ایران کافا را مقتدرانه آغاز کرد
از شهرکی کوچک در دانمارک تا لیگ جزیره و قهرمانان اروپا
مینو در النصر؟
ملی پوشان برابر افغانستان محک خوبی نخوردند/ عیار تیم ملی در بازی‌های بزرگ مشخص می‌شود