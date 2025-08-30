مجموعه ورزشی کارگران استهبان پس از ۱۴ سال افتتاح شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه ورزشی و سالن چند منظوره کارگران استهبان که طی ماه‌های اخیر وعده افتتاح آن در هفته دولت داده شده بود، امروز همزمان با هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، فرماندار استهبان و سایر مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در حاشیه افتتاح این مجموعه ورزشی گفت: عملیات اجرایی ساخت مجموعه ورزشی کارگران استهبان در سال ۱۳۹۰ آغاز شد، اما در مقاطعی با کندی و یا وقفه همراه بود.

سعید بیاری با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام کارگران افزود: مجموعه ورزشی کارگران استهبان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای هزار و ۸۵۰ متر مربع ایجاد شده است که سالن چند منظوره این مجموعه ورزشی هزار و ۲۴۰ مترمربع مساحت دارد.

او اعلام کرد: برای تکمیل این مجموعه ورزشی کارگران مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه از اعتبارات ملی برای ساخت این مجموعه استفاده شده است، افزود: صیانت از جامعه کارگری و توسعه نشاط و شادی در میان جامعه کار و تلاش پیش نیاز هر جامعه پویا و پیشرفته‌ای است.

او اعلام کرد: ارزش روز مجموعه ورزشی کارگران استهبان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است.

بیاری در پایان از همراهی همه دستگاه‌ها اجرایی به خصوص فرمانداری و شهرداری استهبان برای تکمیل این مجموعه کارگری قدردانی کرد.

منبع: اداره تعاون فارس