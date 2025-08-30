مجموعه ورزشی کارگران استهبان شامل سالن چند منظوره و فضا‌های ورزشی در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع و با ۱۳۵ میلیارد ریال اعتبار همزمان با هفته دولت افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه ورزشی و سالن چند منظوره کارگران استهبان که طی ماه‌های اخیر وعده افتتاح آن در هفته دولت داده شده بود، امروز همزمان با هفته دولت و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، فرماندار استهبان و سایر مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در حاشیه افتتاح این مجموعه ورزشی گفت: عملیات اجرایی ساخت مجموعه ورزشی کارگران استهبان در سال ۱۳۹۰ آغاز شد، اما در مقاطعی با کندی و یا وقفه همراه بود.

سعید بیاری با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام کارگران افزود: مجموعه ورزشی کارگران استهبان در زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای هزار و ۸۵۰ متر مربع ایجاد شده است که سالن چند منظوره این مجموعه ورزشی هزار و ۲۴۰ مترمربع مساحت دارد.

او اعلام کرد: برای تکمیل این مجموعه ورزشی کارگران مبلغ ۱۳۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینکه از اعتبارات ملی برای ساخت این مجموعه استفاده شده است، افزود: صیانت از جامعه کارگری و توسعه نشاط و شادی در میان جامعه کار و تلاش پیش نیاز هر جامعه پویا و پیشرفته‌ای است.

او اعلام کرد: ارزش روز مجموعه ورزشی کارگران استهبان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال است.

بیاری در پایان از همراهی همه دستگاه‌ها اجرایی به خصوص فرمانداری و شهرداری استهبان برای تکمیل این مجموعه کارگری قدردانی کرد.

منبع: اداره تعاون فارس

برچسب ها: هفته دولت ، مجموعه ورزشی کارگران ، استهبان
خبرهای مرتبط
پروژه تصفیه‌خانه آب شرب فیروزآباد افتتاح شد
کام اهالی شیخ‌عامر شیرین شد/ فاز نخست آبرسانی به لامرد افتتاح شد
افتتاح پروژه‌های عمرانی، خدماتی، صنعتی و کشاورزی در سپیدان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
سازمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارفرمایی و کارگری است
مجموعه ورزشی کارگران استهبان پس از ۱۴ سال افتتاح شد
دستگیری عامل تیراندازی و مجروح کردن شهروند دارابی
مجروح کردن زن و مادرزن در فسا؛ ضارب دستگیر شد
بسیجیان همواره حافظ امنیت اصناف بوده‌اند
۲ کشته و ۷ مصدوم در تصادف جاده سپیدان
شایعات مربوط به صدور مجوز معدنی در اطراف تخت جمشید تکذیب می‌شود
رتبه‌بندی جهانی ISC ۲۰۲۴ اعلام شد
بازار انقلاب شیراز طرحی نو برای احیا و جذب گردشگر
پروژه تصفیه‌خانه آب شرب فیروزآباد افتتاح شد
تعادل منابع و مصارف و اصلاح قوانین در دستور کار است
کلنگ‌زنی ۸ نیروگاه سه مگاواتی در استان فارس
شهیدان رجایی و باهنر؛ نماد خدمت و حکمرانی انقلابی