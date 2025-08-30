سازمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارفرمایی و کارگری است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه متعلق به جامعه کارفرمایی و کارگری است و بنابراین حساسیت ما نسبت به این موضوع خاص است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد صادق حمیدیان امروز در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی فارس که با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین وی در اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد، گفت: اینکه یکسان سازی حق بیمه اتفاق بیافتد، کمک می‌کند که فساد از بین برود.

او همچنین خواستار شفاف سازی در این باره شد و تصریح کرد: باید شفاف سازی و اسامی بیمه شدگان منتشر شود و مشخص شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تاکید بر این نکته که باید در حوزه سخت و زیان آور نیز شفاف سازی شود، گفت: ما مخالف ۱۰۰ درصد سخت و زیان آور نیستیم، اما معتقدیم که قانون سخت و زیان آور باید شامل کسی شود که به معنای واقعی در شغل سخت و زیان آور مشغول فعالیت است.

حمیدیان در رابطه با بازرسی تامین اجتماعی هم گفت: بازرسی از مجموعه‌های کمتر از ۵۰ نفر که حق بیمه خود را ۱۰۰ درصد پراخت می‌کنند چه مفهومی به غیر از اینکه می‌خواهند فشار بر کارآفریننان وارد می‌کنند، دارد؟

او افزود: در بحث حسابرسی در تامین اجتماعی نیز اینکه سازمان تامین اجتماعی حسابرسی را به شرکتی که متعلق به خودش است واگذار می‌کند و گفته می‌شود که هرچه بیشتر دریافت کنید درآمدتان بیشتر است، مشخص است که آن شرکت حسابرسی به کارفرمایان و بنگاه‌ها فشار وارد می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در خصوص لیست پیمانکاران و چگونگی دریافت این لیست در محاسبه حق بیمه نیز تقاضای وحدت رویه و توجه به قوانین بالا دستی داریم. 

حمیدیان در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: دولت و مجلس دلشان به حال این صندوق نسوخته است، کما اینکه برگردیم سابقه تامین اجتماعی در ۱۳۰۱ بحث تامین اجتماعی در راه آهن و دو سه شرکت دیگر در مجموعه قوانین کشور مطرح می‌شود.

او ادامه داد: اما از سال ۱۳۳۵ که پایه اولیه صندوق گذاشته شد تا امروز، دولت نه تنها پنج درصد تکلیفی سهم آورده خودش را پرداخت نکرده بلکه امروز به عنوان بزرگترین بدهکار صندوق تامین اجتماعی مطرح است و این سوال مطرح است چرا آنگونه که سازمان تامین اجتماعی با سایر بدهکاران برخورد می‌کنید با این بدهکار بزرگ برخورد نمی‌شود؟

رئیس اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد: دلیل ناترازی صندوق تامین اجتماعی هم همینجاست، چون این بدهی‌های سنواتی که وجود دارد را زمانی پرداخت می‌کنند که ارزش ذاتی آن دیگر ارزش قطعی نیست آنهم به صورت چهار شرکت ورشکسته در اختیار تامین اجتماعی قرار می‌دهند که باعث شده هیچ اتفاقی روی ندهد.

حمیدیان خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور گفت: حقوق بازنشستگان بین ۳۰ تا ۵۰ سال گذشته مبلغی بوده که به صندوق پرداخت شده و ربطی به دریافت امروز ندارد و شما که هم از شهامت و هم از دانش کافی برخوردار هستید، لذا برای جامعه روشن کنید که چه اتفاقی در گذشته صندوق افتاده و چه کسانی این اموال را به یغما برده‌اند که امروز صندوق در حال به وجود آوردن بحرانی شبیه بحران یونان برای ایران است.

او افزود: لازم است که بدانیم که در گذشته اموال این صندوق به چه شکلی به یغما رفته است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تاکید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر شفافیت در این مجموعه، ادامه داد: البته شفافیت بدون تعریف استقلال در سازمان تامین اجتماعی راه به جایی نخواهد برد، تقاضای ما احیای سه جانبه‌گرایی و تصمیم سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی است به گونه‌ای که دولت به تنهایی و مجلس و مجلسیان نتوانند در روند تصمیم گیری و تصمیم‌سازی در این نهاد مستقل عرض اندام کنند.

