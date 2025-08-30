کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق کشور

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از فردا ۹ شهریور ماه در شمال شرق و شرق کشور روند کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی سه روز آینده در دامنه‌های البرز واقع در استان مازندران افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر رگبار پراکنده رخ می دهد.

وی ادامه داد:  از فردا (یکشنبه) در شمال شرق و شرق کشور روند کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.

او بیان کرد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و تا روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد:امشب آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

