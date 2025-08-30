باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز شنبه در حاشیه بازدید و افتتاح طرح‌های عمرانی هفته دولت در شهرستان البرز اظهار کرد: به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد شهیدان به‌ویژه شهید محمدعلی رجایی که از افتخارات استان قزوین است، امروز در شهرستان البرز حضور یافتیم تا بخشی از طرح‌های مهم این منطقه را افتتاح کنیم.

وی افزود: شهرستان البرز یکی از بزرگترین شهرستان‌های صنعتی کشور است که ظرفیت‌های مهمی در تولید و اشتغال دارد که امروز بخشی از این طرح‌ها با هدف خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان افتتاح شد.

نوذری ادامه داد: امروز ۲ طرح مهم صنعتی شامل خط تولید دارو و مکمل شرکت داروسازی پارس حیان و همچنین آزمایشگاه پیرایه زیست الوند افتتاح شد که آزمایشگاه یاد شده با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۸۰ نفر به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرفته استان، با همکاری اداره استاندارد، جهاد کشاورزی، محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می‌کند و تا ۹۵ درصد محصولات صنایع استان و سایر استان‌ها را مورد آزمایش قرار خواهد داد.

استاندار قزوین اظهار کرد: همچنین خط تولید جدید دارو و مکمل شرکت داروسازی پارس حیان با اعتباری معادل پنج هزار میلیارد ریال افتتاح شد که ظرفیت تولید پنج هزار قرص در ماه را دارد و برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

به گفته نوذری، در حوزه خدماتی نیز مجتمع ۱۲۰ واحدی خدمات امید شهر مهرگان به بهره‌برداری رسیده که این مجتمع شامل واحد‌های تجاری، تعمیرگاهی و رفاهی است و نقش موثری در تامین نیاز‌های مردم منطقه خواهد داشت.

وی بیان کرد: در کنار این طرح‌ها، موضوع طرح‌های زیرساختی به‌ویژه در حوزه مسکن ملی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته و در هفته دولت پنج هزار واحد مسکن ملی در استان افتتاح خواهد شد.

استاندار قزوین در پایان با تاکید بر ضرورت همدلی و همراهی تمامی مسئولان گفت: هدف اصلی اجرای این طرح‌ها خدمت به مردم، ایجاد رفاه و تامین آسایش برای جامعه است.

منبع: ایرنا