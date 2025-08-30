چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد

مصدومیت لیام دلپ باعث شد چلسی جلوی انتقال نیکولاس جکسون به بایرن مونیخ را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لیام دلپ، خرید تابستانی جدید چلسی، در دقیقه ۱۳ بازی امروز برابر فولام از ناحیه کشاله ران مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. چلسی برای این بازیکن ۴۰ میلیون یورو هزینه کرد، اما حالا به نظر می‌رسد او برای مدت زیادی دور از میادین خواهد بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که چلسی به تازگی دو مهاجم خود را در فهرست فروش گذاشته بود. کریستوفر انکونکو همین امروز در باشگاه جدیدش میلان رونمایی شد و نیکولاس جکسون هم در مونیخ بود تا با رقمی نجومی و قراردادی قرضی به قیمت عجیب ۱۵ میلیون یورو برای یک فصل، به بایرن مونیخ بپیوندد، اما بعد از این مصدومیت، چلسی فروش او را متوقف کرد و به مهاجم سنگالیش اطلاع داد که به لندن بازگردد.

حالا بایرن مونیخ در حال بررسی جذب لویس اوپندا به صورت قرضی با بند خرید (که می‌تواند اجباری شود) است. ونسان کمپانی آشنایی خوبی با هموطن خود دارد و مهارت‌های او را تحسین می‌کند. اوپندا ممکن است لایپزیش را ترک کند، چراکه این باشگاه در پی جذب کنراد هاردر از اسپورتینگ لیسبون است.

اوپندا ۲۵ ساله است و سومین فصل حضورش در لایپزیش را شروع کرده است. این مهاجم بلژیکی در فصل ۲۵-۲۰۲۴، ۴۵ بار برای لایپزیش به میدان رفت و آمار ۱۳ گل و ۷ پاس گل را به ثبت رساند.

برچسب ها: چلسی ، بایرن مونیخ
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
تقدیر یوفا از چلسی به دلیل رکورد بی نظیرش
جام حذفی آلمان؛
وهن ویزبادن ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار شاگردان کمپانی از فاجعه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا
تولوز ۳ - ۶ پاری سن ژرمن/ نمایش ترسناک پی اس جی در شب شاعرانه ژائو نوس
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
ابراهیمی: استرس بازیکنان جوان در مسابقات کافا از بین می‌رود
برد لحظه آخری ناپولی مقابل کالیاری/ سوله ستاره جدید گلادیاتور‌ها
مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر
آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن
فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب
ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست
مقر کنفدراسیون کبدی آسیا تا ۲ ماه آینده به ایران منتقل می‌شود
چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد
فرار منچستریونایتد از کابوسی دوباره در دقیقه ۹۷/ شوک به تاتنهام با نخستین شکست فصل + فیلم
نتایج ضعیف تن هاخ با لورکوزن ادامه دارد/ پیروزی لایپزیش و اشتوتگارت مقابل حریفان
انتصاب رئیس جدید انجمن پدل استان تهران با حکم رئیس هیأت تنیس
آمریکا مقابل بلندقامتان ایران به زانو درآمد
چلسی ۲ - ۰ فولام/ آبی‌های لندن آماده جنگیدن برای قهرمانی + فیلم
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد