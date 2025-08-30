چلسی زیر قول و قرار با بایرن مونیخ زد

باشگاه خبرنگاران جوان - لیام دلپ، خرید تابستانی جدید چلسی، در دقیقه ۱۳ بازی امروز برابر فولام از ناحیه کشاله ران مصدوم شد و از زمین بیرون رفت. چلسی برای این بازیکن ۴۰ میلیون یورو هزینه کرد، اما حالا به نظر می‌رسد او برای مدت زیادی دور از میادین خواهد بود.

این اتفاق در حالی رخ داد که چلسی به تازگی دو مهاجم خود را در فهرست فروش گذاشته بود. کریستوفر انکونکو همین امروز در باشگاه جدیدش میلان رونمایی شد و نیکولاس جکسون هم در مونیخ بود تا با رقمی نجومی و قراردادی قرضی به قیمت عجیب ۱۵ میلیون یورو برای یک فصل، به بایرن مونیخ بپیوندد، اما بعد از این مصدومیت، چلسی فروش او را متوقف کرد و به مهاجم سنگالیش اطلاع داد که به لندن بازگردد.

حالا بایرن مونیخ در حال بررسی جذب لویس اوپندا به صورت قرضی با بند خرید (که می‌تواند اجباری شود) است. ونسان کمپانی آشنایی خوبی با هموطن خود دارد و مهارت‌های او را تحسین می‌کند. اوپندا ممکن است لایپزیش را ترک کند، چراکه این باشگاه در پی جذب کنراد هاردر از اسپورتینگ لیسبون است.

اوپندا ۲۵ ساله است و سومین فصل حضورش در لایپزیش را شروع کرده است. این مهاجم بلژیکی در فصل ۲۵-۲۰۲۴، ۴۵ بار برای لایپزیش به میدان رفت و آمار ۱۳ گل و ۷ پاس گل را به ثبت رساند.