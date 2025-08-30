باشگاه خبرنگاران جوان _ معاون ستاد مدیریت بحران استانداری ایلام در این باره گفت که برای مهار این آتش‌سوزی گسترده ۱۵۰ نیرو شامل دستگاه‌های عضو ستاد بحران، تشکل‌های همیار طبیعت، کوهنوردان و مردم محلی مشارکت داشتند.

سعید بگ‌نظری اظهار کرد که در مهار این آتش‌سوزی بالگرد هوانیروز با پنج سورتی پرواز و هلی‌برن نیرو و تجهیزات به محل آتش‌سوزی مشارکت داشت.

وی یادآور شد: همچنین یک فروند بالگرد امداد هوایی جمعیت هلال احمر برای انتقال یکی از نیروها که در عملیات خاموشی آتش دچار مصدومیت و سوختگی شده بود، به محل حادثه اعزام شد.

بگ‌نظری بیان کرد: بالگرد هوانیروز ارتش امشب نیز در استان مستقر خواهد بود تا در صورت شعله‌ور شدن احتمالی آتش برای انتقال نیرو و تجهیزات به بلندی‌های سیه‌چل اعزام شود.

معاون مدیریت بحران استانداری ایلام اعلام کرد که اکنون تعدادی از نیروها به منظور پایش و رصد محل آتش‌سوزی و جلوگیری از شعله‌ور شدن دوباره کنده‌های نیم‌سوز در منطقه حضور دارند.

وی تراکم انبوه پوشش گیاهی علفزارها و مراتع، وزش باد، سخت‌گذر بودن منطقه و شیب تند را از عوامل تاثیرگذار در طولانی شدن روند مهار آتش‌سوزی سیه‌چل برشمرد.

ایرنا