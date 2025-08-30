اجرای بیش از ۲۶ هزار تن آسفالت در منطقه ۱۱ تهران

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ در مورد جزییات آماری فعالیت‌های عمرانی منطقه در حوزه اجرای آسفالت گفت: این عملیات عمرانی به عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین فعالیت‌های حوزه معاونت عمران شهرداری شناخته می‌شود؛ چرا که به صورت مستقیم با شهروندان سروکار داشته و زمینه آرامش و آسایش در تردد آنان را فراهم می‌کند. از این روی، شهرداری ماموریت مهمی در اجرای عملیات آسفالت‌ریزی دارد.

وی ادامه داد: امسال نیز به مانند سنوات گذشته، این عملیات مهم در قالب تراش و روکش مکانیزه و یا ر‌وکش دستی آسفالت در سطح معابر منطقه ۱۱ انجام شد؛ طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، برآورد حدود ۴۲ هزار تن آسفالت جهت اجرا در معابر منطقه ۱۱ در سال ۱۴۰۴ مورد کارشناسی قرار گرفت. بر این اساس، مقرر شد تا پیمانکاران زبده این عملیات، از همان روز‌های ابتدایی سال فعالیت خود را آغاز کرده و با سرعت به اجرای آسفالت در معابر مورد نیاز بپردازند.

شهرداری منطقه ۱۱ ضمن ارایه گزارشی از فعالیت عمرانی انجام شده در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ گفت: براساس گزارشات، در حال حاضر و پس از گذشت حدود ۵ ماه از سال ۱۴۰۴، ۱۹ معبر اصلی منطقه ۱۱ که می‌بایست عملیات آسفالت‌ریزی در آنها انجام می‌شد، شناسایی شده و این عملیات اجرایی در آنجا انجام شده است. بر این اساس، تاکنون بیش‌از ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن آسفالت در سطحی به وسعت ۱۱۵ هزار متر مربع به صورت مکانیزه روکش آسفالت شده است. از سویی دیگر، ۶۱ معبر در نواحی ۴ گانه منطقه ۱۱ نیز به حجم ۶۵۰۰ تن روکش دستی آسفالت شده است.

قمی با اشاره به اشاره به آمار کلی اجرای عملیات آسفالت در سطح معابر منطقه ۱۱ گفت: تاکنون بیش از ۲۶ هزار و ۲۰۰ تن آسفالت اجرا شده است و لازم به ذکر است که نواحی ۲ و ۳ بیشترین حجم از این عملیات را به خود اختصاص دادند. باید تاکید کنم که این رقم در مقایسه با سال گذشتهاز رشد ۵۲ درصدی این عملیات خبر می‌دهد.

او در پایان گفت: براساس برآوردها، بخش عمده عملیات روکش مکانیزه و دستی آسفالت، تا دو ماه آینده به پایان خواهد رسید تا این تعهد مهم به شهروندان منطقه ۱۱ زودتر از موعد انجام بشود. این مسیر تا رسیدن به نقطه مطلوب و آسفالت شدن تمامی معابر مورد نیاز منطقه ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱