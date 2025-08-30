باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - عباس اورسجی، رئیس فدراسیون کبدی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: مجامع سالیانه فدراسیون کبدی طبق روال معمول در ماههای چهارم، پنجم و ششم سال برگزار خواهد شد و عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار میگیرد و تقویم ورزشی سال ۱۴۰۴ نیز تدوین خواهد شد.
اورسجی برنامههای عمده سال آینده را شامل میزبانی مسابقات قهرمانی جهان در رده جوانان توسط استان اصفهان و حضور در رویدادهای مهم از جمله بازیهای جوانان عنوان کرد. وی تأکید کرد که برای نخستین بار و با رایزنیهای انجام شده در سطح آسیا و شورای المپیک آسیا، تیم جوانان کبدی ایران به بازیهای جوانان راه یافته است و اردوهای آمادهسازی تیمهای دختران و پسران با جدیت در حال پیگیری است تا تیمها بتوانند در این رقابتها به مرحله فینال برسند و موفقیتهایی کسب کنند.
رئیس فدراسیون کبدی درباره انتخابات این فدراسیون و پایان دوره ریاستش در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا گفت: با توجه به نزدیک شدن به بازیهای آسیایی و پایان دوره چهارساله برخی رشتهها از جمله کبدی، انتظار میرود وزیر ورزش، معاونت قهرمانی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برنامهریزی لازم را برای برگزاری انتخابات انجام دهند تا فدراسیون با رئیس جدید وارد فرآیند اردوهای تیم ملی شود و دغدغهای از بابت انتخابات وجود نداشته باشد. این امر زمینه انتخاب مربیان و برنامهریزی اردوها را تسهیل میکند و میتواند روند کسب مدال در بازیهای آسیایی ژاپن را بهبود بخشد.
اورسجی همچنین اعلام کرد که تاکنون پنج مرحله اردوهای تیم ملی برگزار شده و ششمین مرحله اردو برای پسران و دختران برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین هم از هفته قبل آغاز شده. وی ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی مناسب و تلاش ورزشکاران، دستاوردهای قابل توجهی در مسابقات پیش رو به دست آید.
رئیس فدراسیون کبدی کار انتقال مقر فدراسیون کبدی آسیا به ایران را تمام شده دانست و گفت: با حمایتهای وزیر ورزش و با پیگیریهای انجام شده، فضای اختصاص یافته به فدراسیون در حال بازسازی است و کمکهای مالی از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نیز صورت گرفته است. انتظار میرود این مکان تا یک یا دو ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
وی خبر خوشی هم برای ورزشکاران کبدش کشورمان داشت و بیان کرد: لیگ جدیدی در هند در دو تا سه ماه آینده راهاندازی خواهد شد که شامل حضور ۲۰ ورزشکار جدید است. این فرصت استثنایی میتواند به ورزشکاران امکان پیشرفت فنی و درآمدزایی بیشتری را فراهم کند.
اورسجی با اشاره به حضور اسپانسرهای معتبر و چهرههای شناخته شدهای همچون آمیتا باچان، هنرپیشه معروف هندی که همراه با پسرش تیمی در لیگ ستارگان جهان دارد، گفت که این لیگ باعث افزایش قابل توجه قراردادهای ورزشکاران ایرانی شده است.
وی افزود که کاپیتان تیم ملی جوانان، محمدرضا شادلو، با قراردادی حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد تومان، گرانترین بازیکن لیگ ستارگان جهان محسوب میشود و این رقم حتی از بازیکنان هندی نیز بالاتر است، که برای یک لیگ سهماهه مبلغ بسیار قابل توجهی است.