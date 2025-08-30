باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ارتش رژیم اسرائیل و دستگاه امنیت داخلی این رژیم (شاباک) ادعا میکنند که اندکی پیش در یک حمله هوایی، یکی از مقامات عالیرتبه حماس را هدف قرار دادهاند.
در همین حال، چندین رسانه عبری گزارش دادهاند که شخص مذکور «ابوعبیده» سخنگوی گردانهای القسام بوده است.
ابوعبیده که نام اصلی او «حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت» است، همیشه در اظهارات خود در رسانهها با صورت پوشیده ظاهر میشود و به نوعی نماد نوار غزه است.
هنوز جزئیات بیشتری پیرامون این حمله مشخص نشده و معلوم نیست آیا حمله رژیم اسرائیل طبق برنامهریزیهای آن پیش رفته است یا خیر.
جنبش حماس نیز هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است.
منبع: تایمز اسرائیل