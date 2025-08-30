آلاوس ۱ - ۱ اتلتیکو مادرید/ کشتی سیمئونه در گرداب

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در هفته سوم لالیگا، آلاوس و اتلتیکومادرید ‏در استادیوم مندیزوروزا به مصاف هم رفتند و در یک بازی پرهیجان ‏به تساوی ۱-۱ رضایت دادند. اتلتیکو که پس از دو هفته ناکامی به ‏دنبال اولین برد فصل بود، با شروعی طوفانی امیدوارکننده ظاهر شد، ‏اما آلاوس با روحیه جنگنده اجازه پیروزی به شاگردان سیمئونه نداد. ‏

جولیانو سیمئونه در دقیقه ۷ اتلتیکو را پیش انداخت، اما کارلوس ویسنته در دقیقه ۱۴ از روی نقطه پنالتی بازی را مساوی کرد.

بدین ترتیب، اتلتیکو مادرید با وجود تقویت ترکیب خود در تابستان، هنوز در حسرت کسب پیروزی در فصل جدید لالیگا است. این تیم با یک شکست و دو تساوی، تنها ۲ امتیاز در جدول لالیگا دارد.