ستاره منچستریونایتد به چلسی پیوست

باشگاه چلسی از امضای قرارداد با الخاندرو گارناچو تا ۲۰۳۲ خبر داد. به گزارش منابع غیر رسمی، چلسی ۴۰ میلیون پوند به منچستریونایتد پرداخت میکند و از ۱۰ درصد رقم انتقال بعدی او نیز سهم میبرد.
وینگر ۲۱ ساله آرژانتینی که از جوانان اتلتیکو مادرید به یونایتد پیوست، ۱۴۴ بار برای تیم بزرگسالان شیاطین سرخ به میدان رفت و آمار ۲۶ گل و ۲۲ پاس گل را به ثبت رساند. او تاکنون ۸ بار نیز برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است.
او که با قراردادی تا سال ۲۰۳۲ راهی تیم جدیدش شده است، در نخستین اظهاراتش پس از بر تن کردن پیراهن چلسی گفت:
این لحظهای باورنکردنی برای من و خانوادهام است که به این باشگاه بزرگ میپیونم. نمیتوانم برای شروع کار صبر کنم. من جام جهانی باشگاهها را تماشا کردم و پیوستن به قهرمان جهان، واقعاً ویژه است؛ ما بهترین تیم جهان هستیم! بودن در اینجا فوقالعاده است و من بسیار خوشحال هستم.