حل مشکل آب شرب مهرگان در اولویت است

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز شنبه در آیین بهرهبرداری از مجموعه خدماتی امید شهر مهرگان واقع در شهرستان البرز گفت: مشکل آب شرب مهرگان یکی از دغدغههای جدی مردم است و طرح انتقال آب از سد طالقان در دستور کار قرار دارد تا این مشکل هرچه زودتر برطرف شود.
وی تاکید کرد: بسیاری از مسائل استان قزوین با همراهی نمایندگان مجلس پیگیری میشود که این موضوع بیانگر وحدت و همدلی حول محور توسعه استان است.
نوذری ادامه داد: اجرای این طرح گام ارزشمندی برای کاهش وابستگی شهرداری به درآمدهای ناشی از ارزش افزوده بوده و باید این مدل فعالیتها در سطح استان توسعه یابد.
وی بیان کرد: متاسفانه یکی از موضوعات مغفول در حوزه مدیریت شهری قزوین این است که ۷۰ درصد ارزش افزوده باید صرف امور عمرانی و رفاه مردم شود، اما در عمل چنین نمیشود.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به گرامیداشت هفته دولت گفت: این هفته مزین به نام شهیدان رجایی و باهنر است، شهید رجایی، فرزند برجسته استان قزوین تنها کمتر از ۴۰ روز رییس جمهوری کشور بود، اما یاد و نامش برای همیشه در ذهن و قلب مردم ایران باقی خواهد ماند.
وی بیان کرد: در هفته دولت ۳۸۲ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بیش از ۳۰ همت در سطح ۶ شهرستان استان قزوین افتتاح و به بهرهبرداری رسید، نگاه دولت چهاردهم نیز بر مبنای همدلی، همراهی و همافزایی است و خوشبختانه امروز وفاق خوبی در استان قزوین ایجاد شده که رمز موفقیت دولت است.
استاندار قزوین با اشاره به طرحهای اولویتدار استان قزوین یادآور شد: تامین آب شرب، توسعه کشاورزی و تقویت بخش صنعت در صدر برنامهها قرار دارد و در شهر مهرگان نیز پنج هزار واحد مسکن ملی آماده افتتاح است و تا پایان سال، پنج هزار واحد دیگر تحویل متقاضیان خواهد شد.
وی افزود: هیچ استانی به اندازه قزوین آماده افتتاح طرحهای ملی نیست و با توجه به حضور گسترده جمعیت در مهرگان، باید بستر رونق اقتصادی در این منطقه بیش از گذشته فراهم شود.
افتتاح مجموعه خدماتی امید شهر مهرگان با هدف ارتقای زیستپذیری
محمد پیری شهردار محمدیه هم آیین افتتاح مجموعه خدماتی امید شهر مهرگان گفت: مجموعه خدماتی امید شهر مهرگان با هدف ارتقای زیستپذیری و رفع بخشی از کمبودهای خدماتی این منطقه احداث شد و با سرمایهگذاری ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: متاسفانه طی سالهای گذشته، به مهرگان صرفا به چشم یک خوابگاه نگاه میشد، در حالیکه اکنون بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی در این منطقه مستقر است، اما تا پیش از این، حتی یک واحد تعمیرگاهی برای ارایه خدمات مورد نیاز شهروندان وجود نداشت.
شهردار محمدیه بیان کرد: با افتتاح این مجموعه، خدمات متنوع و ارزندهای در حوزههای مختلف به شهروندان ارایه خواهد شد و بخشی از کمبودهای زیرساختی شهر برطرف میشود.
پیری در ادامه به موضوع ایجاد درآمد پایدار شهرداری اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق این هدف، تاکنون ۲۰۰ واحد تجاری در مهرگان و محمدیه ایجاد کردهایم تا شهرداری بتواند به سمت خودکفایی و استقلال مالی حرکت کند.
شهردار محمدیه با بیان اینکه تحقق چنین طرحهایی نیازمند اتحاد و همدلی است، عنوان کرد: کارهای بزرگ تنها با اتحاد مقدس میان مردم، مدیران و مسوولان اجرایی به نتیجه میرسد و امیدواریم افتتاح این مجموعه، گامی ارزشمند در مسیر رفاه و آسایش شهروندان باشد.
آقا حسینی امام جمعه محمدیه هم در این مراسم گفت: مجموعه خدماتی امید شهر مهرگان یک پروژه بیبدیل و گرهگشا برای مردم این منطقه است که با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر محمدیه شکل گرفت. این اقدامات نشاندهنده آغاز یک نهضت ملی در مهرگان است و ضرورت دارد برای شهرستان شدن محمدیه و تعیین تکلیف وضعیت مهرگان اقدام اساسی صورت گیرد.
آقا حسینی ادامه داد: امروز ۴۰ هزار واحد مسکونی در مهرگان ساکن شدهاند، اما همچنان یک واحد سرویس خودرویی در این منطقه وجود ندارد و مردم برای کوچکترین خدمات باید به قزوین مراجعه کنند. این مسئله باید با جدیت پیگیری و رفع شود تا رضایت عمومی افزایش یابد.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد درآمد پایدار شهری بیان کرد: سال گذشته ۲۰۰ واحد تجاری در مهرگان احداث شد و امروز شهر به سمت خودکفایی حرکت میکند. همچنین ۳۷ پروژه شاخص با اعتباری بالغ بر ۱۱۷۰ میلیارد تومان آماده افتتاح است که جهشی بزرگ در عمران و آبادانی منطقه به شمار میرود.
منبع:ایرنا