آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی با حضور وزیر نیرو در زنجان 

همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» در شهرستان خدابنده استان زنجان با حضور وزیر نیرو آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، عملیات اجرایی ساخت نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی «پابند» در شهرستان خدابنده استان زنجان با حضور وزیر نیرو آغاز شد. 

عباس علی آبادی در آیین گلنگ زنی این طرح با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه ظرفیت‌های تولید برق، گفت: تا پایان سال، ظرفیت قابل توجهی به شبکه برق کشور اضافه خواهد شد.

وی اظهار کرد: تاکنون نزدیک به چهار هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار بهره‌برداری وارد شده است.

وی خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی تابع دو عامل تولید و مصرف است که برای رفع ناترازی، علاوه بر افزایش تولید، لازم است مصرف برق نیز کنترل شود که اراده‌ آن در ملت ما شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز می‌تواند وضعیت را به نحوی مطلوب برای مردم عزیزمان رقم بزند.

وزیر نیرو درباره احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی زنجان، گفت: با راه‌اندازی این نیروگاه و افزایش ظرفیت‌های تولید، امیدواریم سال آینده ناترازی انرژی کشور به حداقل برسد و وضعیت شبکه برق به ثبات مطلوب دست یابد.

پروانه برهانی، مدیرعامل برق منطقه‌ای زنجان نیز در این مراسم، گفت: این نیروگاه در زمینی به مساحت ۷۵۰ هکتار احداث خواهد شد و مطالعات ابتدایی شامل توپوگرافی زمین و اتصال به شبکه برق کشور آغاز شده است.

وی افزود: ارزش پروژه ۲۲.۵ همت برآورد و زمان اجرای آن ۱۵ ماه تعیین شده است.

به گفته مجری نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی«پابند»، این طرح در راستای مصوبات سفر ریاست جمهور برای تامین انرژی برق ساخته می شود و بر اساس برنامه ریزی ها قرار است تا سال آینده به بهره‌برداری برسد .

راه اندازی این نیروگاه می تواند پاسخگوی مقدار قابل ملاحظه‌ای از ناترازی شبکه باشد.

این نیروگاه توسط خط انتقال ۴۰۰ کیلو ولت با متراژ ۱۵ کیلومتر از سایت جنوبی روستای پابند تا پست قیدار ادامه پیدا می کند و از این طریق به شبکه تزریق می شود.

ایرنا

برچسب ها: نیروگاه های کشور ، وزیر نیرو و وزیر علوم
خبرهای مرتبط
فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
سد بلوبین زنجان با حضور وزیر نیرو آبگیری شد
وزیر نیرو:
بزرگترین چالش وزارت نیرو تشکیل نشدن سرمایه در حوزه انرژی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
سد بلوبین زنجان با حضور وزیر نیرو آبگیری شد
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی با حضور وزیر نیرو در زنجان 
طرح‌های گسترده‌ای برای رفع ناترازی برق در دست اجراست 
آخرین اخبار
طرح‌های گسترده‌ای برای رفع ناترازی برق در دست اجراست 
آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی با حضور وزیر نیرو در زنجان 
سد بلوبین زنجان با حضور وزیر نیرو آبگیری شد
فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با حضور وزیر نیرو افتتاح شد
بزرگترین چالش وزارت نیرو تشکیل نشدن سرمایه در حوزه انرژی است