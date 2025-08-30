باشگاه خبرنگاران جوان _ عباس علی‌آبادی شامگاه شنبه در پایان برنامه های سفر یک روز خود به زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: با مساعدت مردم در سمت مصرف و کمک دولت در سمت تولید، این موازنه برقرار شده است و ناترازی برطرف خواهد شد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت خشکسالی و تأثیر آن بر تولید برق آبی کشور، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از تولید برق ما وابسته به آب است و نیروگاه‌های برق آبی بخشی از ظرفیت خود را از دست داده‌اند که امیدواریم با تحمل مردم به زودی از این مرحله عبور کنیم.

علی‌آبادی همچنین از نقش مهم رسانه‌ها در آموزش و راهنمایی مردم برای مدیریت مصرف قدردانی کرد و افزود: ناترازی در اروپا نیز موجب فروپاشی شبکه در برخی کشورها شد، اما با کمک سرمایه‌های معنوی و فنی کشورمان، توانستیم به کشورهای همسایه در احیای شبکه‌شان کمک کنیم.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی درباره طرح‌های عبور از بحران آب، گفت: طرح‌های مهمی برای رساندن آب به تهران و رفع تنش آبی در سایر استان‌ها با سرعت زیاد اجرا شده است و در حوزه برق نیز واحدهای جدید هفتگی با ظرفیت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات به شبکه اضافه می‌شوند.

وی درباره حضور خود در مجلس، گفت: وظیفه ما توضیح دادن و تشریح برنامه‌ها به مردم و نمایندگان است و امیدواریم قانع شوند.

علی آبادی همچنین با اشاره به کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی و افتتاح پست‌های برق در استان زنجان در جریان سفر امروز، گفت: این اقدامات تحولی بزرگ و مکمل یکدیگر در پایداری شبکه برق در استان زنجان است.

وزیر نیرو همچنین به افتتاح فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب زنجان اشاره کرد و گفت: مذاکرات لازم با سازمان برنامه و بودجه برای تسریع در اجرای پروژه‌ها انجام شده است و سد مراش نیز در استان زنجان به زودی آبگیری خواهد شد.

ایرنا