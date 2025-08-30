افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در آیین افتتاح این مرکز که همزمان با آخرین روز هفته دولت برگزار شد، گفت: ایجاد چنین مراکزی گامی مهم در مسیر تکریم و حمایت از سالمندانی است که روزی در جامعه فعال بوده و امروز نیازمند خدمات تخصصی هستند.
وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ احترام به سالمندان در جامعه ایرانی و اسلامی افزود: این مرکز میتواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.
آشوری تازیانی تصریح کرد: در کنار اجرای سیاستهای کلان جمعیتی و حمایت از جوانی جمعیت، توجه ویژه به سالمندان از رسالتهای مهم است و سازمان بهزیستی با همکاری تشکلهای مردمنهاد در حوزه توانمندسازی، نگهداری و توانبخشی گامهای ارزشمندی برداشته است.
استاندار هرمزگان با قدردانی از تلاش مدیرکل بهزیستی استان و دستاندرکاران این پروژه اعلام کرد: به زودی مرکز دیگری در شهرستان بشاگرد آماده بهرهبرداری میشود.
گفتنی است، مرکز «نوید زندگی جنوب» با زیربنای هزار مترمربع و در یک طبقه شامل بخشهای اداری، خدماتی، پرستاری، فیزیوتراپی، آموزشی و فضاهای مجزای نگهداری بانوان و آقایان احداث شده است.
منبع:استانداری هرمزگان