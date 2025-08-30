مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» با ظرفیت پذیرش ۵۰ نفر و اعتباری ۱۲ میلیارد تومان در بندرعباس به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در آیین افتتاح این مرکز که همزمان با آخرین روز هفته دولت برگزار شد، گفت: ایجاد چنین مراکزی گامی مهم در مسیر تکریم و حمایت از سالمندانی است که روزی در جامعه فعال بوده و امروز نیازمند خدمات تخصصی هستند.

وی با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ احترام به سالمندان در جامعه ایرانی و اسلامی افزود: این مرکز می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.

آشوری تازیانی تصریح کرد: در کنار اجرای سیاست‌های کلان جمعیتی و حمایت از جوانی جمعیت، توجه ویژه به سالمندان از رسالت‌های مهم است و سازمان بهزیستی با همکاری تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی، نگهداری و توانبخشی گام‌های ارزشمندی برداشته است.

استاندار هرمزگان با قدردانی از تلاش مدیرکل بهزیستی استان و دست‌اندرکاران این پروژه اعلام کرد: به زودی مرکز دیگری در شهرستان بشاگرد آماده بهره‌برداری می‌شود.

گفتنی است، مرکز «نوید زندگی جنوب» با زیربنای هزار مترمربع و در یک طبقه شامل بخش‌های اداری، خدماتی، پرستاری، فیزیوتراپی، آموزشی و فضاهای مجزای نگهداری بانوان و آقایان احداث شده است.

منبع:استانداری هرمزگان 

برچسب ها: مرکزنگهداری ، سالمندان ، بندرعباس ، افتتاح ، هفته دولت
خبرهای مرتبط
رفع مشکل سردخانه نگهداری مرکز حبیب ابن مظاهر بندرعباس
افتتاح خانه حمایتی سالمندان در اسفراین
در هفته دولت؛
افتتاح بیش از هزار طرح به مناسبت هفته دولت در سیستان و بلوچستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۰۸ شهريور ۱۴۰۴
آدرس
۰
۰
پاسخ دادن
عملیات فوق‌سریع در صبا فولاد؛ استمرار انتقال ایمن گاز به قلب صنایع جنوبی
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
آخرین اخبار
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
عملیات فوق‌سریع در صبا فولاد؛ استمرار انتقال ایمن گاز به قلب صنایع جنوبی
مشارکت مردم، ضامن ماندگاری پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی کامل
پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی، دوباره نبض تفریح بندرعباس را در دست گرفت