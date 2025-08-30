باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای اظهار داشت که بعید است دیدار دوجانبه‌ای بین ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین، همتای روسی او برگزار شود.

ترامپ در عین حال بدون مشخص کردن زمان دقیق، گفت که دیدار سه جانبه «اتفاق خواهد افتاد».

او گفت: «یک دیدار سه جانبه اتفاق خواهد افتاد. اما در مورد دیدار دو جانبه، نمی‌دانم... گاهی اوقات افراد برای آن آماده نیستند.»

ترامپ همچنین اظهار داشت که آماده است تا از هواپیما‌های آمریکایی به عنوان تضمین امنیتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین استفاده شود.

پیش از این، یک مقام کاخ سفید که نخواست نامش فاش شود، جمعه شب به خبرگزاری فرانسه گفت: ترامپ و تیم امنیت ملی وی به تلاش‌ها برای دیدار میان مقام‌های روسیه و اوکراین به منظور توقف کشتار و پایان دادن به جنگ تلاش می‌کنند.

منبع: ای بی سی نیوز