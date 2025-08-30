افتتاح ۴۵ طرح عمرانی در بخش طارم سفلی+ تصاویر

در هفتمین روز از هفته دولت، ۴۵ طرح عمرانی در بخش طارم سفلی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - در هفتمین روز از هفته دولت با حضور حجت الاسلام مظفری نماینده ولی فقیه در استان، شهرام احمدپور معاون سیاسی استاندار و سیاوش طاهرخانی فرماندار شهرستان قزوین در بخش طارم سفلی ۴۵ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها شامل زیرسازی و آسفالت، جدول گذاری، شرکت بسته بندی روغن زیتون، احداث باغ زیتون، دوربین پایش تصویری است.

در این مراسم افتتاحیه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و ربیعی مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری حضور داشتند.

