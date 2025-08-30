استاندار هرمزگان از تجهیز کامل بیمارستان‌های استان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی در آیین افتتاح دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایسی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، همزمان با آخرین روز هفته دولت اظهار کرد: این دستگاه با ظرفیت ارائه ۶ هزار خدمت تشخیصی در ماه، گامی مؤثر در ارتقای خدمات پزشکی استان است.

وی افزود: هفته دولت امسال، چهار بیمارستان در شهرستان‌های استان تجهیز شد و دو بیمارستان دیگر نیز طی دو ماه آینده به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند که این روند باعث کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی خواهد شد.

استاندار هرمزگان گفت: بیمارستان‌های بندرخمیر، سیریک و ابوموسی هم‌اکنون دارای سی‌تی‌اسکن هستند و بیمارستان‌های بشاگرد و سیریک نیز حداکثر تا سه ماه آینده تجهیز خواهند شد.

آشوری از اجرای پروژه نصب دستگاه رادیوتراپی در بیمارستان شهید محمدی نیز خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت وزارت بهداشت و منابع مسئولیت اجتماعی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

منبع:استانداری هرمزگان

برچسب ها: افتتاح ، هفته دولت ، بیمارستان ، سی تی اسکن ، استانداری ، هرمزگان
