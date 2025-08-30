باشگاه خبرنگاران جوان ؛محمد آشوری تازیانی در آیین افتتاح دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایسی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، همزمان با آخرین روز هفته دولت اظهار کرد: این دستگاه با ظرفیت ارائه ۶ هزار خدمت تشخیصی در ماه، گامی مؤثر در ارتقای خدمات پزشکی استان است.

وی افزود: هفته دولت امسال، چهار بیمارستان در شهرستان‌های استان تجهیز شد و دو بیمارستان دیگر نیز طی دو ماه آینده به تجهیزات جدید مجهز می‌شوند که این روند باعث کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی خواهد شد.

استاندار هرمزگان گفت: بیمارستان‌های بندرخمیر، سیریک و ابوموسی هم‌اکنون دارای سی‌تی‌اسکن هستند و بیمارستان‌های بشاگرد و سیریک نیز حداکثر تا سه ماه آینده تجهیز خواهند شد.

آشوری از اجرای پروژه نصب دستگاه رادیوتراپی در بیمارستان شهید محمدی نیز خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت وزارت بهداشت و منابع مسئولیت اجتماعی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

منبع:استانداری هرمزگان