دستگیری راننده پراید متخلف که ۳ خانم را زیر گرفته بود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u0647 \u067e\u0631\u0627\u06cc\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0645\u0648\u0627\u062f \u0645\u062e\u062f\u0631 \u0633\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u0632\u06cc\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u06cc\u06a9 \u062e\u0627\u0646\u0645 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a \u0648 \u062f\u0648 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062d\u0627\u0644\u0634\u0627\u0646 \u0648\u062e\u06cc\u0645 \u0627\u0633\u062a.\n