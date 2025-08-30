باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دستگیری راننده پراید متخلف که ۳ خانم را زیر گرفته بود + فیلم

راننده پراید متخلفی که ۳ خانم را زیر گرفته بود، دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - راننده پرایدی که به علت استعمال مواد مخدر سه خانم را با خودرو زیر گرفته بود، دستگیر شد.

در این حادثه متاسفانه یک خانم جان باخت و دو نفر دیگر بستری شدند که حالشان وخیم است.

