مدیر جهاد کشاورزی هوراند از رفع تداخل ۹۰ درصد اراضی اختلافی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - تاج الدینی در گرامیداشت هفته دولت و ارائه گزارش از عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی از رفع تداخل ۹۰ درصد اراضی اختلافی در این شهرستان خبر داد و گفت: از مجموع ۱۱۳ پلاک در شهرستان تعداد ۹۶ پلاک مشمول رفع تداخل بودند که تاکنون از ۹۰ درصد پلاک‌های مشمول رفع تداخل شده است. 

وی گفت: اجرای طرح رفع تداخل موجب کاهش اختلافات ملکی بین مردم و دولت گردیده و تعداد پرونده‌های قضایی را کاهش داده و زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی را فراهم نموده و با تثبیت مالکیت و حدنگاری اراضی کشاورزی آمار دقیقی از اراضی کشاورزی بدست می آید که امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تری را برای بخش کشاورزی فراهم می کند.

