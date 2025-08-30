باقر رمضان‌زاده، نویسنده و کارگردان برجسته تئاتر میناب، بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛باقر رمضان‌زاده، هنرمند برجسته تئاتر میناب، ششم شهریور ۱۴۰۴ بر اثر عارضه قلبی درگذشت و پیکر او عصر جمعه هفتم شهریور با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان تشییع شد.

وی طی دهه‌ها فعالیت در عرصه نویسندگی، کارگردانی و ایده‌پردازی، نقش مهمی در اعتلای تئاتر آیینی، سنتی و خیابانی هرمزگان ایفا کرد و آثارش که برگرفته از آیین‌ها و فرهنگ محلی میناب بود، در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، در حاشیه این مراسم گفت: امروز گذر هنرمند گرانقدر عرصه نمایش، زنده‌یاد باقر رمضان‌زاده، صحنه هنر را در اندوه فرو برد. مردم‌داری، تدین و اخلاق در کنار سال‌ها تلاش بی‌وقفه این هنرمند، او را به بخشی از گنجینه ارزشمند فرهنگ و هنر استان تبدیل کرده است.

وی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه هنری هرمزگان تسلیت گفت.

بر اساس اعلام خانواده، مراسم سومین روز درگذشت این هنرمند یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۰ در زیارت امام سجاد (ع) محله خلفی میناب برگزار خواهد شد.

منبع :روابط عمومی فرهنگ ارشاد هرمزگان 

برچسب ها: فرهنگ وارشاد ، هرمزگان ، تئاتر ، میناب ، درگذشت ، هنرمند
خبرهای مرتبط
بازیگر قدیمی تلویزیون و تئاتر از دنیا رفت
برگزاری یک دوره کلاس تخصصی آموزش تئاتر در املش
اجرای نمایش بگو چی سرمون اومد؟ در شفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عملیات فوق‌سریع در صبا فولاد؛ استمرار انتقال ایمن گاز به قلب صنایع جنوبی
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
آخرین اخبار
وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب
افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس
تجهیز همه بیمارستان‌های هرمزگان به سی‌تی‌اسکن تا سه ماه آینده
عملیات فوق‌سریع در صبا فولاد؛ استمرار انتقال ایمن گاز به قلب صنایع جنوبی
مشارکت مردم، ضامن ماندگاری پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی کامل
پارک ناصر عبداللهی پس از بازسازی، دوباره نبض تفریح بندرعباس را در دست گرفت