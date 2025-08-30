وداع هرمزگان با کارگردان برجسته تئاتر میناب

باشگاه خبرنگاران جوان ؛باقر رمضان‌زاده، هنرمند برجسته تئاتر میناب، ششم شهریور ۱۴۰۴ بر اثر عارضه قلبی درگذشت و پیکر او عصر جمعه هفتم شهریور با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان تشییع شد.

وی طی دهه‌ها فعالیت در عرصه نویسندگی، کارگردانی و ایده‌پردازی، نقش مهمی در اعتلای تئاتر آیینی، سنتی و خیابانی هرمزگان ایفا کرد و آثارش که برگرفته از آیین‌ها و فرهنگ محلی میناب بود، در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

فرخنده جلالی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، در حاشیه این مراسم گفت: امروز گذر هنرمند گرانقدر عرصه نمایش، زنده‌یاد باقر رمضان‌زاده، صحنه هنر را در اندوه فرو برد. مردم‌داری، تدین و اخلاق در کنار سال‌ها تلاش بی‌وقفه این هنرمند، او را به بخشی از گنجینه ارزشمند فرهنگ و هنر استان تبدیل کرده است.

وی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه هنری هرمزگان تسلیت گفت.

بر اساس اعلام خانواده، مراسم سومین روز درگذشت این هنرمند یکشنبه ۹ شهریور ساعت ۲۰ در زیارت امام سجاد (ع) محله خلفی میناب برگزار خواهد شد.

منبع :روابط عمومی فرهنگ ارشاد هرمزگان