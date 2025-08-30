استمرار راه شهدا چراغ راه مسئولان است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - حجت الاسلام رسول مشهوری در یادواره شهدای کارمند گفت:هفته دولت نه تنها یاد شهدای خدمت را زنده می‌کند بلکه فرصتی است تا مردم با دستاورد‌های دولت و خدمات ارائه شده آشنا شوند و نقش مسئولان در پیشبرد اهداف کشور بهتر دیده شود.



وی با بیان اینکه این هفته باید بهانه‌ای برای ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی و خودباوری ملی باشد گفت: خدمت صادقانه و پیروی از راه شهدا اعتماد مردم را به نظام و دولت افزایش می‌دهد.



گفتنی است در ادامه این مراسم در مدح امام حسین (ع) و شهدای دولت و کارمند مدیحه سرایی شد.