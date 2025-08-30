اعتراض نامه طالبان به پاکستان؛ اسحاق دار: بررسی می کنیم

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه پاکستان پس از دو روز از حملات هوایی ارتش این کشور بر ولایتهای ننگرهار و خوست افغانستان، تأیید کرده که اعتراضنامه رسمی اداره طالبان را دریافت کرده است.
اسحاق دار، وزیر خارجه و معاون نخستوزیر پاکستان، در نشست خبری در اسلامآباد اعلام کرد نامه تحویلشده به سفیر پاکستان در کابل در حال بررسی است و اظهارنظر رسمی در این زمینه زود خواهد بود.
وزارت خارجه طالبان پیشتر با احضار سفیر پاکستان در کابل، این بمباران را نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان و اقدامی تحریکآمیز خوانده بود. گزارشها حاکی از کشته یا زخمی شدن دستکم ۱۴ غیرنظامی از جمله سه کودک در این حملات است.
اسحاق دار با اشاره به سابقه شکایتهای دوجانبه میان دو کشور گفت: «چنین مسایلی پیش میآید و ما نیز بارها سفیر آنان را احضار کردهایم.» وی همچنین به درخواست اسلامآباد برای مهار، انتقال یا تحویل اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) اشاره کرد و افزود که این درخواست با مخالفت صریح طالبان روبهرو نشده، اما آنان موضوع را پیچیده توصیف کردهاند.
کارشناسان ادامه حضور گروه TTP در مناطق مرزی را عامل تشدید تنش بین دو کشور دانسته و اقدام نظامی پاکستان در خاک افغانستان را نقض قوانین بینالمللی و تهدیدی برای غیرنظامیان میدانند. با وجود سابقه چنین حملاتی، واکنش طالبان تاکنون محدود به اقدامات دیپلماتیک بوده است.