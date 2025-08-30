بر اساس گزارش منابع محلی، این آموزشگاهها علاوه بر تدریس زبان انگلیسی، دروس دینی از جمله قرآن نیز ارائه میدادند.
یکی از شاهدان عینی گزارش داد که مأموران طالبان، دختران را در حالی که در کلاسهای درس دینی حضور داشتند، بیرون راندند.
به گفته منابع، مأموران به مدیران آموزشگاهها تأکید کردند که زنان و دختران نباید از خانه خارج شوند.
این اقدام در ادامه سیاستهای محدودکننده طالبان در زمینه آموزش زنان صورت گرفته است.
پیش از این، طالبان آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده بودند که شامل بستن مدارس، دانشگاهها و حتی آموزشگاههای پزشکی میشد.
به تازگی نیز گزارشهایی از ممنوعیت آموزش دختران در مدارس دینی توسط طالبان منتشر شده است.
آخرین اخبار افغانستان را در