مأموران امر به معروف طالبان صبح امروز با یورش به آموزشگاه‌های خصوصی هرات، دختران را حتی از کلاس‌های درس دینی اخراج کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- ماموران امر به معروف طالبان در هرات، روز شنبه، هشتم شهریور، به چندین آموزشگاه خصوصی در این شهر یورش برده و دختران را اخراج کردند.

بر اساس گزارش منابع محلی، این آموزشگاه‌ها علاوه بر تدریس زبان انگلیسی، دروس دینی از جمله قرآن نیز ارائه می‌دادند.

یکی از شاهدان عینی گزارش داد که مأموران طالبان، دختران را در حالی که در کلاس‌های درس دینی حضور داشتند، بیرون راندند.

به گفته منابع، مأموران به مدیران آموزشگاه‌ها تأکید کردند که زنان و دختران نباید از خانه خارج شوند.

این اقدام در ادامه سیاست‌های محدودکننده طالبان در زمینه آموزش زنان صورت گرفته است.

پیش از این، طالبان آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را ممنوع کرده بودند که شامل بستن مدارس، دانشگاه‌ها و حتی آموزشگاه‌های پزشکی می‌شد.

به تازگی نیز گزارش‌هایی از ممنوعیت آموزش دختران در مدارس دینی توسط طالبان منتشر شده است.

آخرین اخبار افغانستان را در

برچسب ها: نقض حقوق زنان ، تحصیل دختران ، هرات
خبرهای مرتبط
نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان
سازمان همکاری اسلامی:
نقض حقوق زنان در افغانستان نادرست و بی‌اساس است
محرومیت ۷۵ درصدی دختران افغانستانی‌ از تحصیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از برجام تا اسنپ‌بک؛ چرا تحلیل‌های ساده‌انگارانه کافی نیستند؟
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
اروپا: روسیه بدون پرداخت غرامت، دارایی‌های مسدود شده خود را پس نخواهد گرفت
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
فرانسه: آمریکا نباید مانع دسترسی فلسطینی‌ها به نشست سازمان ملل شود
وزارت دفاع ژاپن به دنبال بودجه بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری است
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
انفجار خودرو در تل آویو
یک کشته در پی یورش خودرو به داخل جمعیت در فرانسه
آخرین اخبار
ترور ابوعبیده تکذیب شد
موافقت چین با حضور افغانستان در «سی پک»
اخراج دختران از آموزشگاه ها در هرات
اعتراض نامه طالبان به پاکستان؛ اسحاق دار: بررسی می کنیم
زمان بازگشت افغانستان به سازمان همکاری شانگهای فرا رسیده است
افشای پشت پرده اشغال افغانستان؛ هیچ کدام از اهداف محقق نشد
ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی ابراز تردید کرد
ادعای تل‌آویو درباره حمله به یک مقام حماس در غزه
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
تأکید چین بر حمایت از سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی در آستانه اجلاس شانگهای
مخالفت اسپانیا با لغو روادید مقامات فلسطینی از سوی آمریکا
رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
انفجار خودرو در تل آویو
تسلط روسیه بر روستایی در شرق دونتسک
رئیس سابق شورای امنیت ملی اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
بلژیک ۱۰۰ میلیون یورو برای تامین سلاح کی‌یف اختصاص می‌دهد
رئیس جمهور چین پیش از نشست سازمان همکاری شانگهای با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد
بازداشت قاچاقچیان انسان در نیمروز
هشدار دبیرکل سازمان شانگهای درباره چالش‌های جدی افغانستان در حوزه حقوق زنان و تروریسم
یک کشته در پی یورش خودرو به داخل جمعیت در فرانسه
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت
فرانسه: آمریکا نباید مانع دسترسی فلسطینی‌ها به نشست سازمان ملل شود
وزارت دفاع ژاپن به دنبال بودجه بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری است
از برجام تا اسنپ‌بک؛ چرا تحلیل‌های ساده‌انگارانه کافی نیستند؟
اروپا: روسیه بدون پرداخت غرامت، دارایی‌های مسدود شده خود را پس نخواهد گرفت
تظاهرات در یونان در اعتراض به حمله اسرائیل به بیمارستانی در غزه
کشتی جنگی آمریکا در راه کارائیب وارد کانال پاناما شد
چین: استقرار سامانه موشکی تایفون در ژاپن تهدیدی برای امنیت منطقه است