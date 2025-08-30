باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تروریست‌های گزینشی از نگاه غرب + فیلم

کشور‌های غربی تروریست‌های واقعی را اعضای رسمی گروه‌های سیاسی می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کشورهای غربی تروریست‌های واقعی را اعضای رسمی گروه‌های سیاسی و تروریست می‌دانند اما گروه‌های مقاومت که کاری جز دفاع از خود انجام نمی‌دهند را تروریست می‌نامند.

