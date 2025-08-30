فینالیست شدن برادران عالمیان در مسابقات دونفره فیدر چک

تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل تیم دو نفره ژاپن به فینال رقابت‌های تنیس روی میز فیدر چک صعود کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در سومین روز از رقابت‌های فیدر چک و در مرحله نیمه نهایی این مسابقات، تیم دوبل کشورمان متشکل از نیما عالمیان و نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل تیم دوبل ژاپن متشکل از کاواکامی و یوشیاما دارنده سید دوم مسابقات به فینال رسیدند.

برادران عالمیان در این بازی گیم اول را با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود خود به پایان رساندند، در گیم دوم بازی با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به سود ژاپن ادامه یافت، گیم سوم این مسابقه نیز با برتری ۱۴ بر ۱۲ برادران عالمیان همراه بود در ادامه گیم چهارم این دیدار نیز با پیروزی ۱۱ بر ۷ ایران خاتمه یافت تا تیم قدرتمند ژاپن با نتیجه ۳ بر یک مغلوب راکت به دستان کشورمان شود.

قهرمان مسابقات دونفره فردا (یکشنبه) با تقابل تیم دونفره ایران متشکل از نیما و نوشاد عالمیان و تیم دو نفره ژاپن متشکل از یوتو آبه و سوتا نودا مشخص خواهد شد.

مسابقات تنیس روی میز فیدر چک از ۶ تا ۱۰ شهریورماه با حضور پنج پینگ پنگ باز ایرانی در جریان است.

