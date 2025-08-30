آگزبورگ ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار تیم کمپانی از کامبک خوردن

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان یکی از بازی‌های هفته دوم فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندسلیگا، بایرن مونیخ به پیروزی ۳-۲ برابر آگزبورگ رسید.

بازی با شوکی زودهنگام شروع شد. در ثانیه‌های ابتدایی، مایکل ‏اولیسه با یک پاس طلایی، لوئیس دیاز را در موقعیت مواجهه با ‏دروازه خالی قرار داد، اما ضربه باورنکردنی دیاز با پشت پا به طرزی ‏عجیب از بالای دروازه به اوت رفت. این فرصت‌سوزی، موجی از ‏انتقادات را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت.

با این حال، بایرن ‏در دقیقه ۲۸ به خودش آمد. سرژ گنابری، با یک ضربه سر تماشایی ‏روی سانتر دقیق هری کین دروازه آگزبورگ را باز کرد تا خیال ‏مونیخی‌ها کمی راحت شود‎. ‎

در دقیقه ۴۵+۴، کنراد لایمر با پاسی هوشمندانه، لوئیس دیاز را در ‏موقعیت گلزنی قرار داد. دیاز این بار اشتباه نکرد و با ضربه‌ای دقیق به ‏گوشه دروازه، گل دوم بایرن را به ثمر رساند تا جبران فرصت‌سوزی ‏اولیه‌اش را کرده باشد‎. ‎

در دقیقه ۴۸، مایکل اولیسه با شوتی تماشایی، دروازه آگزبورگ را برای ‏سومین بار فرو ریخت و به نظر می‌رسید بازی تمام شده است‎. ‎اما ‏آگزبورگِ ساندرو واگنر تسلیم نشد. ‎ ‎تنها پنج دقیقه بعد، در دقیقه ‏۵۳، کریستیان یاکیچ با ضربه‌ای غافلگیرکننده، اولین گل میزبان را به ‏ثمر رساند و جرقه بازگشت را زد‎. ‎

در دقیقه ۷۶، مرت کومور، ستاره جوان آگزبورگ، با گلی تماشایی ‏اختلاف را به یک گل کاهش داد و بازی را به اوج هیجان رساند. ‏آگزبورگ از این دقیقه به بعد با تمام توان حمله می‌کرد، اما مانوئل ‏نویر و دفاع بایرن مقاومت کردند تا سه امتیاز حفظ شود.

پایان بازی ‏با یک صحنه تلخ همراه بود. در وقت‌های اضافه، ساشا بوئی و روبین ‏فلهاور در یک دوئل هوایی به شدت با سر برخورد کردند. فلهاور برای ‏لحظاتی بیهوش شد و بازی برای چند دقیقه متوقف شد تا او با ‏برانکارد به بیرون منتقل شود. بوئی نیز با کارت زرد جریمه شد. ‏

بایرن مونیخ حالا با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۷+ به احتمال فراوان هفته‌ی دوم بوندسلیگا را هم به‌عنوان صدرنشین به پایان خواهد رساند. بازی بعدی بایرن مونیخ در بوندسلیگا پس از وقفه‌ی بازی‌های ملی، روز شنبه، ۲۲ شهریور مقابل هامبورگ در آلیانتس آرنا خواهد بود. پس از آن، بایرن مونیخ نخستین بازی‌اش در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را در خانه مقابل چلسی انجام خواهد داد.