محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه یمن

باشگاه خبرنگاران جوان ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تجاوزکارانه و تروریستی رژیم منحوس صهیونیستی علیه یمن که منجر به شهادت احمد غالب ناصر الرهوی، نخستوزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و چند تن از وزرای همراه ایشان گردید را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده و بر ضرورت تحرک جدی جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای مهار یاغیگری این رژیم تاکید مینماید.
جنایت ددمنشانه رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی به زیرساختها و مناطق مسکونی یمن و ترور مسئولان عالیرتبه و شهروندان بیگناه یمنی، نه تنها مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است بلکه انتقامگیری شرورانه این رژیم از ملتی است که مصمم به ایفای مسئولیت اخلاقی و انسانی خود در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده و در این راه از هیچ فداکاری دریغ نکرده است.
این حملات تروریستی و شهادت خدمتگزاران مردم در دولت یمن در عزم و اراده این ملت آزاده و شجاع برای دفاع از عزت خود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین خللی وارد نمیکند و تنها موجب نفرت و خشم فزاینده افکار عمومی به ویژه در جهان اسلام علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آن خصوصاً آمریکا میشود.
جمهوری اسلامی ایران با تبریک و تسلیت شهادت نخستوزیر و دیگر مقامهای عالیرتبه یمنی و همه شهروندان یمنی که در جریان تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند، مسئولیت سازمان ملل متحد و کلیه دولتهای عضو آن برای اقدام عاجل جهت توقف جنگافروزی رژیم اشغالگر و پاسخگو کردن سرکردگان جنایتکار این رژیم را خاطرنشان میکند و نسبت به تهدیدهای فزاینده ناشی از توسعهطلبی و تروریسم سازمانیافته رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت بینالمللی هشدار میدهد. بدون تردید ادامه بیعملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورهای منطقه و نقضهای فاحش حقوق بینالملل بهویژه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، موجب فرسایش بیش از پیش هنجارهای قانونی و بنیانهای اخلاقی جامعه جهانی شده و صلح و امنیت منطقه و جهان را در معرض خطری بیسابقه قرار میدهد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولتها برای اقدام عاجل جهت توقف نسلکشی در غزه و جلوگیری از کشتار فلسطینیان بر اثر حملات مستمر نظامی و نیز گرسنگی و تشنگی تحمیلشده بر مردم مظلوم غزه، بر ضرورت محاکمه و مجازات سران سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی بهخاطر ارتکاب جنایات شنیع تاکید میکند.