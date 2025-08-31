وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای تغییر نام «وزارت دفاع» به «وزارت جنگ» است.

در این گزارش آمده است که بازگرداندن نام وزارت جنگ برای بزرگترین وزارتخانه دولت ممکن است نیاز به اقدام کنگره داشته باشد، اما کاخ سفید در حال بررسی روش‌های جایگزین برای این تغییر است.

ترامپ پیش از این گفته بود که این تغییر نام را بررسی خواهد کرد، زیرا وزارت جنگ «به نظر بهتر می‌آید» و به عقیده او «یادآور پیروزی‌ها در جنگ جهانی اول و دوم است».

شایان ذکر است که جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا وزارت جنگ را در سال ۱۷۸۹ و چند ماه پس از تصویب قانون اساسی تأسیس کرد. این نام بیش از ۱۵۰ سال حفظ شد و در این مدت، آمریکا با انگلیس، اسپانیا، مکزیک و فیلیپین جنگید. یکی از اهداف این وزارتخانه نیز جنگ با بومیان آمریکا بود. هری ترومن، سی و سومین رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۴۷ (سال‌های آغازین جنگ سرد) نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد تا از نظر تبلیغاتی، واژه‌ای نرم‌تر جایگزین نام قبلی شود.

منبع: وال استریت ژورنال