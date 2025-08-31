وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ

منابع می‌گویند که دولت آمریکا پیگیر برنامه‌های خود برای تغییر نام وزارت دفاع است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ در حال پیشبرد برنامه‌هایی برای تغییر نام «وزارت دفاع» به «وزارت جنگ» است.

در این گزارش آمده است که بازگرداندن نام وزارت جنگ برای بزرگترین وزارتخانه دولت ممکن است نیاز به اقدام کنگره داشته باشد، اما کاخ سفید در حال بررسی روش‌های جایگزین برای این تغییر است.

ترامپ پیش از این گفته بود که این تغییر نام را بررسی خواهد کرد، زیرا وزارت جنگ «به نظر بهتر می‌آید» و به عقیده او «یادآور پیروزی‌ها در جنگ جهانی اول و دوم است». 

شایان ذکر است که جورج واشنگتن، اولین رئیس جمهور آمریکا وزارت جنگ را در سال ۱۷۸۹ و چند ماه پس از تصویب قانون اساسی تأسیس کرد. این نام بیش از ۱۵۰ سال حفظ شد و در این مدت، آمریکا با انگلیس، اسپانیا، مکزیک و فیلیپین جنگید. یکی از اهداف این وزارتخانه نیز جنگ با بومیان آمریکا بود. هری ترومن، سی و سومین رئیس جمهور آمریکا در سال ۱۹۴۷ (سال‌های آغازین جنگ سرد) نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع تغییر داد تا از نظر تبلیغاتی، واژه‌ای نرم‌تر جایگزین نام قبلی شود.

منبع: وال استریت ژورنال

برچسب ها: دونالد ترامپ ، وزارت دفاع آمریکا ، وزارت جنگ
خبرهای مرتبط
ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی ابراز تردید کرد
ترامپ: با وجود حکم دادگاه تجدیدنظر تعرفه‌های گمرکی پابرجا خواهد ماند
آمریکا پشتیبانی ۱۷۹.۱ میلیون دلاری از سامانه پاتریوت اوکراین را تصویب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی ابراز تردید کرد
ترور ابوعبیده تکذیب شد
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
اخراج دختران از آموزشگاه‌ها در هرات
موافقت چین با حضور افغانستان در «سی پک»
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
ادعای تل‌آویو درباره حمله به یک مقام حماس در غزه
زمان بازگشت افغانستان به سازمان همکاری شانگهای فرا رسیده است
اعتراض نامه طالبان به پاکستان؛ اسحاق دار: بررسی می کنیم
آخرین اخبار
رئیس شورای عالی سیاسی یمن: از زخم‌هایمان پیروزی خواهیم ساخت
وال استریت ژورنال: کاخ سفید به دنبال تغییر نام وزارت دفاع به وزارت جنگ
مرشایمر: ایرانی‌ها اسرائیل را ترکاندند
فارن پالیسی: ترامپ بازار آزاد آمریکا را زیر و رو می‌کند
آمریکا به دنبال نفوذ پنهانی در گرینلند است!
اکونومیست: فرانسه دچار بحران مالی و سیاسی است!
اروپا و دام وابستگی فناورانه به واشنگتن
ترور ابوعبیده تکذیب شد
موافقت چین با حضور افغانستان در «سی پک»
اخراج دختران از آموزشگاه‌ها در هرات
اعتراض نامه طالبان به پاکستان؛ اسحاق دار: بررسی می کنیم
زمان بازگشت افغانستان به سازمان همکاری شانگهای فرا رسیده است
افشای پشت پرده اشغال افغانستان؛ هیچ کدام از اهداف محقق نشد
ترامپ درباره دیدار پوتین و زلنسکی ابراز تردید کرد
ادعای تل‌آویو درباره حمله به یک مقام حماس در غزه
انصارالله: خون شهدا انگیزه ما برای ادامه مسیر خواهد بود
اتحادیه اروپا: ۳۰ روز فرصت برای حل‌وفصل دیپلماتیک با ایران داریم
یمن شهادت نخست وزیر خود در حمله رژیم اسرائیل را تایید کرد
تأکید چین بر حمایت از سازمان ملل و چندجانبه‌گرایی در آستانه اجلاس شانگهای
مخالفت اسپانیا با لغو روادید مقامات فلسطینی از سوی آمریکا
رئیس پیشین پارلمان اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
انفجار خودرو در تل آویو
تسلط روسیه بر روستایی در شرق دونتسک
رئیس سابق شورای امنیت ملی اوکراین به ضرب گلوله کشته شد
بلژیک ۱۰۰ میلیون یورو برای تامین سلاح کی‌یف اختصاص می‌دهد
رئیس جمهور چین پیش از نشست سازمان همکاری شانگهای با دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد
بازداشت قاچاقچیان انسان در نیمروز
هشدار دبیرکل سازمان شانگهای درباره چالش‌های جدی افغانستان در حوزه حقوق زنان و تروریسم
یک کشته در پی یورش خودرو به داخل جمعیت در فرانسه
رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت