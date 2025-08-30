دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با وزیر امور خارجه

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این دیدار آقای امیری مقدم گزارشی از وضعیت روابط دوجانبه و برنامههای سفارت برای تقویت بیش از پیش مناسبات دو کشور همسایه و مسلمان ارائه کرد.
وزیر امور خارجه با قدردانی از میزبانی شایسته دولت و مردم پاکستان از رئیسجمهور پزشکیان در خلال سفر به این کشور و ابراز خرسندی از مذاکرات مفید با مقامهای عالیرتبه پاکستان، بر اهتمام ویژه ایران برای توسعه همهجانبه روابط بین ایران و پاکستان در چارچوب سیاست حسن همسایگی تاکید کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به مواضع مشترک و حضور فعال ایران و پاکستان در مجامع منطقهای و بینالمللی، تداوم رایزنیهای مستمر بین مسئولین دو کشور را برای تامین منافع متقابل و کمک به تامین امنیت و ثبات منطقه ضروری دانست.