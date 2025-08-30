۱۱ روستای شهرستان تفتان به اینترنت پرسرعت متصل شدند

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا شهنوازان اظهار داشت: با راه‌اندازی دکل جدید مخابراتی همراه اول در ارتفاعات روستای «بیداسر» بخشی از مشکلات ارتباطی مناطق مختلف شهرستان تفتان رفع و گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان برداشته شد.

وی افزود: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت خدمات مخابراتی و دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت اجرا شد و از این پس اهالی و کسب‌وکار‌های محلی از کیفیت مطلوب‌تری در مکالمه، پیامک و به‌ویژه خدمات اینترنتی برخوردار خواهند شد.

فرماندار تفتان ادامه داد: امروز دسترسی به ارتباطات پایدار و اینترنت پرسرعت یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه همه‌جانبه است و اجرای این طرح علاوه بر حل مشکلات ارتباطی مردم، بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی در مناطق روستایی ایجاد می‌کند.

شهنوازان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، در مجموع ۱۱ روستای شهرستان تفتان تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفتند که این اقدام در تحقق عدالت دیجیتال و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم منطقه نقش بسزایی دارد.

فرماندار تفتان گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم بوده و شهرستان تفتان نیز در این مسیر به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه استان سیستان و بلوچستان مورد توجه قرار گرفته است.

فرمانداری تفتان