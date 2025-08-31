باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی شبانگاه امروز با شرکت در برنامه "منظر" صدا و سیمای مرکز استان برنامه های دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: هفته دولت امسال با شعار "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" نامگذاری شده بود؛ که نشان‌دهنده مجاهدت‌ها و دستاورد‌های بزرگ نظام اسلامی در مسیر خدمت به مردم است.

رضا رحمان افزود: در ۱۲ روز جنگ تحمیلی، شاهد تدابیر حکیمانه و مدیریت عالی مقام معظم رهبری، تلاش‌های خستگی‌ناپذیر رئیس‌جمهور و هیأت دولت و همچنین اتحاد و همدلی مردم بودیم که به پیروزی‌های ارزشمندی در برابر دشمنان انجامید؛ در حالی‌که تمامی قدرت‌های معاند علیه کشور متحد شده بودند.

وی به تشریح برنامه های عفته دولت در استان پرداخت و افزود: همزمان با هفته دولت، معاون رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر به استان، چندین طرح مهم را افتتاح کردند و در این سفر تنها در حوزه ارتباطات، ۱۸۱ پروژه به بهره‌برداری رسید که گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای خدمات به مردم محسوب می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: از جمله پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در این بخش می‌توان به توسعه شبکه فیبر نوری، ارتقای پوشش تلفن همراه در مناطق شهری و روستایی، بهبود اینترنت پرسرعت خانگی و تجاری و ایجاد مراکز خدمات دولت هوشمند اشاره کرد.

تشکیل ستاد فناوری و دانش‌بنیان در اآذربایجان غربی

رحمانی گفت: سه ستاد مهم شامل ستاد سرمایه‌گذاری و توسعه، ستاد توسعه فرصت‌های اقتصادی مرز و ستاد احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان ستاد‌های محوری در استان فعال شده‌اند؛ علاوه بر این، ستاد فناوری و دانش‌بنیان نیز با هدف توسعه فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و نوآورانه آغاز به کار خواهد کرد.

وی افزود: بهره‌برداری از ظرفیت فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در طرح‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه، از جمله برنامه‌های اصلی استان به‌شمار می‌رود؛ در همین راستا، نخستین دهکده فناورانه نیز به‌صورت پایلوت در یکی از روستا‌های آذربایجان‌غربی اجرا خواهد شد.

رحمانی می گوید: هفته دولت امسال یک‌هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید؛ همچنین ۱۸ هزار واحد مسکونی دیگر در حال احداث است که به تدریج افتتاح خواهند شد.

استاندار آذربایجان غربی گفت: در حوزه عمران روستایی نیز طرح هادی در ۱۲۳ روستا به بهره‌برداری رسید و طبق برنامه‌ریزی‌ها، طی ماه‌های آینده عملیات آسفالت‌ریزی در ۶۰۰ روستا آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: آذربایجان‌غربی باید در حوزه‌های اقتصادی، تولید، معیشت و درآمد به جایگاه پیشرو در کشور دست یابد؛ در این مسیر، جذب سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های عمرانی، و افزایش سطح درآمد روستاییان می‌تواند نقش مهمی در رونق پایدار روستا‌ها ایفا کند.

ایجاد یک شهرک فناوری اطلاعات در آذربایجان‌غربی

رحمانی تصریح کرد: این استان ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش‌های مختلف دارد که باید در قالب زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری تعریف شود تا بستر اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و راهبردی در آذربایجان‌غربی فراهم آید.

مقام ارشد اجرایی استان اذعان کرد: به‌منظور توسعه بخش فناوری و با توجه به اهمیت روزافزون این حوزه، ایجاد یک شهرک فناوری اطلاعات در آذربایجان‌غربی در دستورکار قرار گرفته است؛ این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه استان در حوزه فناوری‌های نوین و رشد اقتصادی پایدار باشد.

استاندار آذربایجان با بیان اینکه آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای در بخش‌های مختلف دارد، ادامه داد: در همین راستا، همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان "اینوا" برگزار شد؛ رویدادی که برای نخستین‌بار در آذربایجان‌غربی و حتی در سطح کشور تجربه شد و پیش‌تر در هیچ استان دیگری برگزار نشده بود و این همایش هم‌راستا با شعار سال جاری، یعنی "سرمایه‌گذاری برای تولید"، طراحی و اجرا شد.

رحمانی اضافه کرد: در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری "اینوا"، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آذربایجان‌غربی در حوزه‌های مختلف و در نقاط گوناگون استان معرفی شد؛ این رویداد فرصتی ارزشمند بود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توانمندی‌های متنوع استان آشنا شوند؛ چرا که پیش از این بسیاری از آنان شناخت کافی از این ظرفیت‌ها نداشتند.

وی گفت: آذربایجان‌غربی به دلیل هم‌مرزی با سه کشور، از مزیت‌های ویژه‌ای برای توسعه تجارت مرزی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای برخوردار است؛ همین ویژگی باعث می‌شود نگاه به این استان باید متفاوت و ویژه باشد و برنامه‌ریزی‌ها با رویکردی فراتر از سطح استانی دنبال شود.

استاندار آذربایجان غربی افزود: از نکات مثبت همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری "اینوا"، حضور دوباره برخی سرمایه‌گذارانی بود که پیش‌تر در استان فعالیت داشتند و اکنون با امیدواری جدید برای سرمایه‌گذاری مجدد به آذربایجان‌غربی بازگشته‌اند.

رحمانی گفت: در این همایش بیش از هزار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی از ۱۸ کشور حضور داشتند و ظرفیت‌های گسترده آذربایجان‌غربی در این رویداد معرفی شد؛ نتایج این همایش قطعاً در ارتقای رتبه اقتصادی استان در سطح کشور تأثیرگذار خواهد بود.

مسیر جدیدی برای توسعه استان آغاز شده است

وی افزود: از جمله برنامه‌های راهبردی استان، پیگیری ایجاد کریدور ریلی استراتژیک چشمه ثریا با استفاده از فاینانس خارجی است که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های سرمایه‌گذاری در دستورکار قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اولویت نخست آذربایجان‌غربی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جذب سرمایه‌گذار و فراهم‌کردن بستر‌های توسعه پایدار است، تاکید کرد: مسیر جدیدی برای توسعه استان آغاز شده است و دستیابی به موفقیت در این مسیر، تنها با همگرایی و پرهیز از تفرقه امکان‌پذیر خواهد بود؛ همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف باید بسیج شوند تا استان به اهداف تعیین‌شده دست یابد.