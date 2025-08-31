مهدی طارمی در آتن/ امضای قرارداد تا ساعاتی دیگر

فابریتزیو رومانو اعلام کرد که مهدی طارمی روز یکشنبه به آتن می‌رود تا با المپیاکوس یونان قرارداد امضا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با اعلام فابریتزیو رومانو، معتبرترین خبرنگار نقل و انتقالاتی فوتبال اروپا، مهدی طارمی با باشگاه المپیاکوس یونان به توافق کامل رسید و یکشنبه برای امضای قرارداد به آتن می‌رود.

باشگاه اینتر از این انتقال ۲ و نیم میلیون یورو دریافت خواهد کرد و قرارداد طارمی ۳۳ ساله با قهرمان یونان هم ۲ ساله خواهد بود. طارمی که در تابستان ۲۰۲۴ به صورت آزاد از پورتو به اینتر پیوست، در تنها فصل حضورش برای نراتزوری طی ۴۳ بازی (۱۸۸۷ دقیقه)، موفق به زدن ۳ گل و ثبت ۹ پاس گل شد. عملکرد ضعیف در این تیم باعث شد تا نراتزوری او را در فهرست خروج قرار دهد و در هفته ابتدایی سری آ هم از فهرست اینتر خط خورد.

با این انتقال طارمی سومین ایرانی تاریخ المپیاکوس پس از کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی نام خواهد گرفت؛ باشگاهی که در لیگ قهرمانان حضور دارد و باید با پافوس، آرسنال، بارسلونا، آیندهوون، رئال مادرید، غیرت، بایرلورکوزن و آژاکس بازی کند.

بارسا و فلیک نگران گاوی