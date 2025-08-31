باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب مسابقات هفته دوم سری آ ایتالیا، شنبه شب چهار دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار ناپولی مدافع عنوان قهرمانی به یک برد لحظه آخری در ورزشگاه دیگو مارادونا دست یافت و با یک گل کالیاری را شکست داد.

فرانک آنگیسا هافبک کامرونی پارتنوپی تک گل این تیم را در دقیقه ۹۵ زد تا شاگردان کونته هفته دوم را هم با برد پشت سر بگذارند و ۶ امتیازی شوند.

در دیگر دیدار مهم، تیم رم هم به دومین بردش دست یافت و با یک گل میزبانش پیزا را شکست داد. ماتیاس سوله وینگر آرژانتینی رم در این دیدار طی ۵ دقیقه ۲ گل زد که البته گل دوم او مردود اعلام شد تا شاگردان گاسپرینی با همان یک گل پیروز شوند.

در سایر دیدارها، آتالانتا که بعد از جدایی گاسپرینی و نشستن ایوان یوریچ روی نیمکت این تیم، به نظر می‌رسد شرایط مطلوب سال‌های گذشته را ندارد، در هفته دوم هم از کسب پیروزی بازماند و در خانه پارما به تساوی یک بر یک بسنده کرد تا ۲ امتیاز شود. بولونیا هم با تک گل ریکاردو اورسولینی مهمانش کومو را مغلوب کرد و همچون شاگردان فابرگاس در تیم کومو ۳ امتیازی شد.