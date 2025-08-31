زنان، پیشتاز عرصه سوادآموزی در لرستان

بیش از ۱۲ هزار زن و مرد لرستانی امروز در کلاس‌های سوادآموزی نشسته‌اند؛ تلاشی که نه فقط برای رهایی از بی‌سوادی، بلکه برای توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی آنان معنا پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سواد در دنیای امروز دیگر صرفاً مهارت خواندن و نوشتن نیست، بلکه ابزاری برای مشارکت در جامعه، افزایش فرصت‌های شغلی و حتی ارتقای کیفیت زندگی به شمار می‌رود.

 تازه‌ترین آمار آموزش و پرورش استان نشان می‌دهد بیش از ۱۲ هزار نفر تحت پوشش دوره‌های سوادآموزی قرار گرفته‌اند؛ آماری که از یک عزم جدی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی و حرکت به سوی جامعه‌ای توانمند خبر می‌دهد.

سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، با تأکید بر اهمیت هدفمند بودن آموزش‌ها، به‌ویژه در حوزه بزرگسالان گفت:در حال حاضر دو هزار و ۱۴۴ مرد و ۱۰ هزار و ۲۳۶ زن تحت پوشش دوره‌های سوادآموزی هستند که بیش از یک هزار و ۸۳ نفر آموزش آنان را بر عهده دارند.

این آمار نشان می‌دهد که سهم زنان در برنامه‌های سوادآموزی لرستان چشمگیرتر است؛ واقعیتی که ریشه در محدودیت‌های تاریخی آموزش برای زنان در برخی مناطق دارد و اکنون در قالب سیاست‌های جبرانی در حال جبران است.

 مدرسه‌محوری و تمرکز بر کانون‌های محرومیت

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به ضرورت شناسایی نقاط بی‌سوادی و محرومیت در استان افزود:مدرسه‌محوری و تمرکز بر کانون‌های محرومیت راهبردهای جدید سوادآموزی در استان است و در این زمینه ۱۱۰ پایگاه سوادآموزی با ۳۳۹ کلاس در استان فعاليت دارند.

به گفته او، استفاده از ظرفیت خیران، اجرای طرح شناسنامه سواد روستا و معرفی افراد موفق در عرصه سوادآموزی از دیگر محورهایی است که می‌تواند این حرکت را تقویت کند.

آزمون‌های پایانی در ۲۷۹ حوزه سوادآموزی

حجت‌الله مؤمنی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش لرستان، نیز از برگزاری آزمون‌های پایانی در شهریورماه خبر داد و گفت:این آزمون‌ها در قالب ۱۲۱ حوزه تحکیم، ۹۴ حوزه انتقال و ۶۴ حوزه سوادآموزی در حال برگزاری است.

او افزود: برای جذاب‌تر شدن این آموزش‌ها، دوره‌های مکمل آموزشی مانند رایانه، نماز و حلقه‌های کتابخوانی نیز برگزار می‌شود.

این اقدام نشان می‌دهد که سیاست آموزش در استان تنها بر یادگیری خواندن و نوشتن خلاصه نشده، بلکه ارتقای فرهنگی و دینی و همچنین مهارت‌های کاربردی در دستور کار قرار دارد.

گزارش آموزش و پرورش لرستان نشان می‌دهد که حرکت به سمت ریشه‌کنی بی‌سوادی در استان با برنامه‌ای هدفمند و چندبعدی در حال پیشرفت است. پوشش بیش از ۱۲ هزار نفر، تمرکز بر کانون‌های محرومیت، استفاده از ظرفیت خیران و توجه به توانمندسازی فرهنگی و مهارتی، تصویری امیدوارکننده از آینده‌ای روشن‌تر برای لرستان ترسیم می‌کند.

 اگر این روند با حمایت‌های مستمر و سرمایه‌گذاری اجتماعی ادامه یابد، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده، بی‌سوادی در استان به‌طور چشمگیری کاهش یابد و هزاران نفر از فرصت‌های تازه زندگی بهره‌مند شوند.

 

