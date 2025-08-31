از کنترل سیلاب تا گردشگری؛ دستاوردهای چندوجهی سد کمندان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- لرستان با وجود منابع آبی فراوان، به‌ویژه در بخش‌های شرقی خود با چالش‌های جدی در مدیریت و تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی روبه‌رو بوده است. سال‌هاست شهرستان‌های ازنا و الیگودرز با اتکای بیش از حد به منابع آب زیرزمینی، با کاهش سطح آب سفره‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه‌اند.

در چنین شرایطی، سد کمندان نه تنها یک پروژه عمرانی، بلکه به‌منزله ضمانت امنیت آبی و توسعه پایدار شرق استان شناخته می‌شود.

این سد با اهدافی چندگانه از تأمین آب شرب تا کنترل سیلاب و حتی ایجاد فرصت‌های گردشگری طراحی شده و امروز در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.

داریوش حسن‌نژاد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، درباره ویژگی‌های فنی این پروژه گفت:سد کمندان از نوع سنگ‌ریزه‌ای با هسته رسی است؛ ارتفاع آن ۶۴ متر، طول تاج ۷۰۵ متر و حجم مخزن آن ۲۸ میلیون مترمکعب است.

او افزود: پیشرفت فیزیکی سد ۹۸ درصد بوده و تاکنون برای اجرای این پروژه ۹۶۴ میلیارد تومان هزینه شده است. برای تکمیل و بهره‌برداری کامل نیز به ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز داریم.

تأمین آب شرب پایدار برای ازنا و الیگودرز

به گفته حسن‌نژاد، یکی از مهم‌ترین اهداف سد کمندان، تأمین پایدار آب شرب شرق استان است:این سد سالانه ۱۸ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان‌های ازنا و الیگودرز را تأمین می‌کند.

این موضوع می‌تواند بحران کم‌آبی در این شهرستان‌ها را به‌طور اساسی کاهش دهد و وابستگی آن‌ها به منابع زیرزمینی را کم کند.

تحول در کشاورزی و آبیاری اراضی

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان ادامه داد:سد کمندان سالانه آب کشاورزی برای ۴۲۰۰ هکتار از اراضی دیم پایین‌دست را فراهم خواهد کرد.

تبدیل اراضی دیم به آبی در منطقه‌ای که معیشت بسیاری از خانواده‌ها به کشاورزی وابسته است، می‌تواند جهشی بزرگ در اقتصاد روستایی ایجاد کند.

کنترل سیلاب و فرصت‌های جانبی

حسن‌نژاد با اشاره به اهداف دیگر این پروژه گفت:کنترل سیلاب، ایجاد فرصت‌های گردشگری و اشتغال برای حدود ۲۱۰۰ نفر از دیگر دستاوردهای سد کمندان است.

کنترل سیلاب در منطقه کوهستانی شرق لرستان می‌تواند جلوی خسارت‌های سنگین سالانه به روستاها و اراضی کشاورزی را بگیرد.

در عین حال، ظرفیت‌های گردشگری این سد می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های تفریحی و اقتصادی لرستان بدل شود.

سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای پایدار

به گفته مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان:با بهره‌برداری کامل از سد کمندان، فصل نوینی از امنیت آبی و شکوفایی اقتصادی در شرق استان لرستان آغاز خواهد شد. این پروژه با تأمین پایدار آب شرب و کشاورزی، وابستگی به منابع آب زیرزمینی را کاهش داده و زمینه توسعه پایدار منطقه را فراهم می‌آورد.

او تأکید کرد که با تأمین اعتبار لازم، این سد در سال جاری افتتاح خواهد شد.

سد کمندان بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، پاسخی به یکی از اساسی‌ترین نیازهای شرق لرستان است: امنیت آبی.

با تأمین آب شرب پایدار، توسعه کشاورزی، کنترل سیلاب و ایجاد فرصت‌های شغلی و گردشگری، این سد می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ توسعه منطقه باشد.