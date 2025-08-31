باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات کافا در حالی از چند روز پیش در تاجیکستان شروع شد که تیم ملی فوتبال کشورمان با بخش قابل توجهی از بازیکنان لیگ برتر روانه این مسابقات شده است.

در بررسی نفرات دعوت شده به تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا مشخص شد که در حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد بازیکنان از لیگ داخلی هستند و تنها ۳۰ درصد از بازیکنان از لژیونر‌ها تشکیل می‌شوند. به هر حال این موضوع می‌تواند چند دلیل داشته باشد. اول: بازیکنان لیگ داخلی در زمان برگزاری مسابقات کافا در دسترس بودند. دوم: امیر قلعه نویی می‌خواهد بازیکنان با استعداد لیگ را برای رقابت‌های رسمی شناسایی کند و سومین مورد این است که گزینه‌های جایگزین برای بازیکنان لژیونر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

به هر حال حضور بازیکنان لیگ در لیست تیم ملی فوتبال کشورمان نشان می‌دهد که مربیان تیم ملی فوتبال اغلب مسابقات لیگ را رصد می‌کنند و بازیکنانی که عملکرد خوبی در مسابقات داشتند را به تیم ملی دعوت کردند و این بازیکنان در بازی با افغانستان نشان دادند که اگر کادر فنی به آنها اعتماد کنند در نهایت می‌توانند توانایی و قابلیت خود را نشان بدهند.

با توجه به اینکه مسابقات کافا سطح کیفی بالایی ندارد و علاوه بر این، برخی از بازیکنان لژیونر به علت مصدومیت و اجازه نداشتن از تیم‌های باشگاهی خود نتوانستند تیم ملی را در این رقابت‌ها همراهی کنند، به نظر می‌رسد این موضوع توفیق اجباری برای قلعه نویی شد تا بازیکنان لیگ را به تیم ملی دعوت کند تا در این رقابت‌ها بهره ببرد.

به هر حال مسابقات کافا فرصت خوبی برای بازیکنان لیگ است، تا توانایی و قابلیت خود را به کادر فنی تیم ملی به خصوص امیر قلعه نویی نشان بدهند و حتی در بین مسافران جام جهانی قرار بگیرند.

مجید علیاری در نخستین بازی خود در تیم ملی فوتبال برابر تیم ملی افغانستان ۲ گل به ثمر رساند و او نشان داد که شم گلزنی بالایی دارد و در آینده می‌تواند جایگزین خوبی برای بازیکنان لژیونر همانند مهدی طارمی و سردار آزمون باشد. البته همانطور که قلعه نویی بیان کرد علیاری را فقط نمی‌شود با درخشش در یک بازی ارزیابی کرد و باید او در دیدار‌های بزرگ‌تر مورد استفاده قرار بگیرد تا توانایی و قابلیتش مورد سنجش قرار بگیرد.

همچنین با نزدیک شدن به رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، ضرورت بازنگری و پوست اندازی در ترکیب و ساختار تیم ملی بیش از پیش احساس می‌شود. به هر حال میانگین سنی بازیکنان تیم ملی بالا رفته است و بسیاری از بازیکنان کلیدی در سنین بالاتر از ۳۰ سال قرار دارند و ممکن است توانایی‌های بدنی و سرعت تصمیم گیری آنها کاهش یافته باشد. به هر حال برای حفظ رقابت پذیری، ورود نسل جدید بازیکنان جوان و پرانرژی در تیم ملی فوتبال ضروری است.

علاوه بر این فوتبال جهان همواره در حال تحول است و تاکتیک‌های جدیدی برای مدیریت بازی و استفاده بهینه از بازیکنان ارائه می‌شود. پوست اندازی تیم ملی با ورود بازیکنان جوان و آموزش تاکتیک‌های جدید می‌تواند تیم ملی را برای مواجهه با حریفان قدرتمند جهانی آماده‌تر کند.

ضمن اینکه ورود بازیکنان جوان و جدید می‌تواند فضای رقابتی و انگیزشی را در تیم ملی فوتبال افزایش بدهد. بازیکنان جوان برای اثبات خود در عرصه‌های بین المللی تلاش بیشتری خواهند کرد که این موضوع به افزایش سطح کیفی تمرینات و مسابقات کمک می‌کند.

البته قلعه نویی می‌گوید که تغییر نسل باید یواش یواش در تیم ملی صورت بگیرد و یک دفعه نمی‌شود تعدادی زیادی بازیکن جوان را وارد تیم ملی فوتبال کرد و علاوه بر این، او معتقد است که پرورش بازیکنان جوان وظیفه باشگاه‌ها هست تا جوانان را آماده حضور در تیم ملی فوتبال کنند تا سرمربی بتواند این بازیکنان را برای جام جهانی آماده کند.

این در حالی است که قلعه نویی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که ژاوی هم زمانی که سرمربی بارسلونا بود پروژه جوانگرایی را در این تیم اجرایی کرد، اما الان در این تیم حضور ندارد. براین اساس به نظر می‌رسد که قلعه نویی اعتقاد چندانی به جوانگرایی در تیم ملی ندارد و برای حفظ جایگاه خود در تیم ملی می‌خواهد با همین بازیکنان فعلی به جام جهانی برود.

با این حال پوست اندازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی نه تنها یک ضرورت استراتژیک بلکه یک فرصت طلایی برای ایجاد تیمی جوان، پرانرژی و هماهنگ به شمار می‌رود. البته این روند باید با برنامه ریزی دقیق کادر فنی و حمایت فدراسیون فوتبال انجام شود تا تیم ملی ایران بتواند حضور موفق در جام جهانی داشته باشد.

بازیکنان بهتری در لیگ پویا و فعال پرورش پیدا می کنند

اصغر مازیار کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه در ترکیب تیم ملی فوتبال برابر تیم افغانستان بیشتر بازیکنان لیگ حضور داشتند، اظهار کرد: زمانی که لیگ ما فعال‌تر و پویاتر باشد، بازیکنان بهتری در آن لیگ پرورش پیدا می‌کنند و ما می‌توانیم از آنها برای تیم ملی استفاده کنیم. شرط اصلی برای این کار، نیاز اعضای کادر فنی است که بخواهند از این بازیکنان استفاده کنند و لزوما توجه شان به بازیکنان اسم و رسم دار و لژیونر نباشد.

سرمربی تیم ملی باید جسارت استفاده از بازیکنان لیگ را داشته باشد

او افزود: علاوه بر این، بازیکنان باید عملکرد خوبی در لیگ داشته باشند و علاو ه بر این، سطح لیگ ما باید آن قدر بالا باشد که هر کسی که سرمربی تیم ملی فوتبال می‌شود این اعتماد و جسارت را داشته باشد تا از بازیکنان لیگ استفاده کند در غیر این صورت مجبور است احتیاط کند و به سراغ بازیکنان امتحان پس داده سابق برود که سنشان هم بالاتر هم رفته است. شرط اصلی این است که ما آن قدر کیفیت لیگمان را بالا ببریم که این بازیکنان بتوانند در آن پرورش پیدا کنند و در نهایت از آنها برای تیم ملی مان استفاده کنیم.

ما نمی توانیم فقط به عملکرد علیاری در یک بازی توجه کنیم

مازیار درباره اینکه درخشش علیاری در تیم ملی فوتبال ایران بیان کرد: او در تیم ساپیا هم بازیکن خودم بوده است. به هر حال این بازیکن در این سطح از مسابقات لیگ و در یکی از تیم‌های خوب دارد بازی می‌کند. ضمن اینکه ما نمی‌خواهیم حریف را دستکم بگیریم، اما در چنین دیداری که می‌تواند بازی تدارکاتی برای ما محسوب شود، بازیکن در لیگ ایران باید کیفیت لازم را داشته باشد پس ما نمی‌توانیم به عملکرد یک بازی نگاه کنیم، اما خیلی خوب است کادر فنی تیم ملی به مجید علیاری و بازیکنانی از این قیبل اعتماد کند تا بتوانیم در آینده با خیال راحت از این بازیکنان استفاده کنیم. براین اساس لزوم استفاده‌های مکرر هست که نشان می‌دهد بازیکن در رقابت‌های دیگر هم می‌تواند همین عملکرد بازی گذشته اش را داشته باشد یا نه!

استفاده از بازیکنان لیگ توفیق اجباری برای قلعه نویی است

کارشناس فوتبال درباره اینکه به نظر می‌رسد توفیق اجباری برای قلعه نویی بوده است که از بازیکنان لیگ ایران در مسابقات کافا استفاده کند، گفت: من هم موافق هستم. اگر مسابقات کافا به خصوص بازی اول با افغانستان جزو فیفا دی محسوب می‌شد و منطبق با فیفا دی بود و امتیاز رنکینگش حساب می‌شد، کادر فنی نگاه احتیاط آمیزی داشت و از بازیکنان قدیمی و سابق استفاده می‌کرد.

پوست اندازی هیچ وقت با بازیکنانی با سن ۲۸ الی ۳۵ ساله اتفاق نمی افتد

او درباره اینکه لزوم پوست اندازی برای مسابقات جام جهانی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: وقتی ما درباره پوست اندازی صحبت می‌کنیم با بازیکنانی معمولا با سنین پایین‌تر اتفاق می‌افتد و به شرطی که در بازی‌های آینده هم از این بازیکنان استفاده شود. پوست اندازی هیچ وقت با بازیکنانی با سن ۲۸ الی ۳۵ ساله اتفاق نمی‌افتد و فقط دعوت بازیکنان جدید به تیم ملی می‌شود اسمش را گذاشت. پوست اندازی همیشه در سنین پایین اتفاق می‌افتد و باید بازیکنانی در تیم ملی فوتبال باشند که سن پایینی دارند و آنجا می‌شود اسم آن را پوست اندازی بگذاریم.

تغییر نسل برای دوندگی بیشتر و کیفیت اجرای تاکتیک تیم ملی لازم است

مازیار درباره اینکه تغییر نسل تیم ملی برای مسابقات جام جهانی نیاز است، گفت: بله، اگر ما با همین نفرات به جام جهانی برویم نهایتا این‌ها ممکن است هماهنگی بیشتری با هم داشته باشند، اما از لحاظ میزان دوندگی و کیفیت اجرای تاکتیک تیمی لازم است که ما تغییر نسل در تیم ملی انجام بدهیم. اما این موضوع باید زودتر انجام می‌شده است یعنی ما باید تغییر نسل را در جام ملت‌های آسیا انجام می‌دادیم و از نتیجه این رقابت‌ها چشم پوشی می‌کردیم و یک تیم جوان برای جام جهانی درست می‌کردیم. اما وقتی ما با تیم مسن خود در جام ملت‌های آسیا بازی کردیم، حالا اگر بخواهیم کمتر از یک سال قبل از جام جهانی نفرات تیم ملی را عوض کنیم خیلی منطقی نیست و اگر نفرات قبلی باشند که دیگر پوست اندازی نیست.