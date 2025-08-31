باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ناصر ابراهیمی سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره برد ایران برابر افغانستان در مسابقات کافا اظهار کرد: این بازی تدارکاتی هست و میدان دادن به بازیکنان جدید است. کادر فنی کار خوبی کرد که بازیکنان جوان را به همراه بازیکنان باتجربه به مسابقات کافا برده است. همانطور که من ۱۲ سال مربی تیم ملی فوتبال بودم و تیمهای ضعیف آسیا مثل تیم ملی پاکستان به ایران دعوت میکردم تا بازیکنان محک بخورند. مثلا نمیشود فلان بازیکن که دفعه اولش هست در تیم ملی فوتبال بازی میکند برابر تیمهای آلمان و فرانسه بازی کند.
او افزود: اتفاقا تیم ملی فوتبال باید در جامهایی مثل کافا بیشتر شرکت کند تا به جوانان بیشترین میدان داده شود تا از حالت استرس در بیایند. من اصلا به برد و باخت و چند گل زدند و چند گل خوردند، کاری ندارم. مثلا قلعه نویی، مهدی طارمی را ۷، ۸ دقیقه پایانی به بازی آورد بنابراین خیلی از بازیکنان باتجربه به زمین مسابقه نیامدند و از بازیکنان جوان در این بازی استفاده شد.
ابراهیمی گفت: به نظرم کار خوبی انجام دادند که در مسابقات کافا شرکت کردند. البته خیلیها مخالف حضور در این مسابقات هستند پس تیم ملی فوتبال در کدام مسابقه شرکت کند. بازی با تیمهای بزرگ برای تدارکات در ماههای پایانی حضور در جام جهانی آمریکا هست. تیم ملی فوتبال باید در فرودین و اردیبهشت برابر تیمهای بزرگ بازیهای دوستانه داشته باشد تا برای جام جهانی آماده شود.
سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه شرکت تیم ملی در مسابقات کافا خوب است، گفت: بله، مسابقات کافا برای بازیکنانی که دفعه اولشان هست که در تیم ملی فوتبال بازی میکنند، خیلی خوب است تا از لحاظ روحی و روانی بهتر شوند و آینده نگری در فوتبال شود. متاسفانه بازیهای تیم ملی جوانان، نوجوانان و امید مشخص نیستند. چند بازیکن هم داریم که از سوی دلالان جابه جا میشوند و به تیمهای سپاهان، تراکتور و ... میروند و تغییرات بازیکن بین ۲۰ الی ۳۰ بازیکن میچرخد و به درد نمیخورد. کسی هم جرات نمیکند به جوانان میدان بدهد.
او افزود: بازیکنان در باشگاهها از سوی دلالان جابه جا میشوند. ما جزو تیمهای درجه دوم آسیا هستیم. فکر نکنیم که تیم بزرگی هستیم و موقعی میگفتیم حرف اول آسیا را میزنیم، اما این برای ۳۰ سال پیش است. الان ۲۰ سال هست که تیم ملی ایران در بین تیمهای درجه دوم آسیا است. شرکت در مسابقات کافا به نفع کسانی هست که برای اولین بار در تیم ملی بازی میکنند، هست. همچنین بازیکنان باتجربه در کنار جوانان هستند.
ابراهیمی درباره اینکه تیم ملی افغانستان را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: بازیکنان حریف افغانی نیستند و اینها در افغانستان زندگی نمیکنند و در اروپا ساکن هستند. اینها بچههای افغانی هستند که در اروپا زندگی میکنند. فکر نکنید که در افغانستان بزرگ شدند و به تیم ملی بزرگسال پیوستند. به هر حال یک جابه جایی و اشتباه در خط دفاع اشکالی ندارد. اصلا بازی با افغانستان هم برای ما و هم برای افغانیها مفید است. تیم ملی فوتبال ایران به فینال مسابقات کافا برود و قهرمان شود زیاد اهمیت ندارد و اینکه این بازیها به عنوان دیدارهای تدارکاتی برای جوانان محسوب میشود، مهم است.