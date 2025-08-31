سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال می‌گوید شرکت در مسابقات کافا باعث می‌شود که استرس بازیکنان جوان از بین برود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - ناصر ابراهیمی  سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره برد ایران برابر افغانستان در مسابقات کافا اظهار کرد: این بازی تدارکاتی هست و میدان دادن به بازیکنان جدید است. کادر فنی کار خوبی کرد  که بازیکنان جوان را به همراه بازیکنان باتجربه به مسابقات کافا برده است. همانطور که من ۱۲ سال مربی تیم ملی فوتبال بودم و  تیم‌های ضعیف آسیا مثل تیم ملی پاکستان به ایران دعوت می‌کردم تا بازیکنان محک بخورند. مثلا نمی‌شود فلان بازیکن که دفعه اولش هست در تیم ملی فوتبال بازی می‌کند برابر تیم‌های آلمان و فرانسه بازی کند.

او افزود: اتفاقا تیم ملی فوتبال باید در جام‌هایی مثل کافا بیشتر شرکت کند تا به جوانان بیشترین میدان داده شود تا از حالت استرس در بیایند. من اصلا به برد و باخت و چند گل زدند و چند گل خوردند، کاری ندارم. مثلا قلعه نویی، مهدی طارمی را ۷، ۸ دقیقه پایانی به  بازی آورد بنابراین خیلی از بازیکنان باتجربه به زمین مسابقه نیامدند و از بازیکنان جوان در این بازی استفاده شد.

ابراهیمی گفت: به نظرم کار خوبی انجام دادند که در مسابقات کافا شرکت کردند. البته خیلی‌ها مخالف حضور در این مسابقات هستند پس  تیم ملی فوتبال در کدام مسابقه شرکت کند. بازی با تیم‌های بزرگ برای تدارکات در ماه‌های پایانی حضور در جام جهانی آمریکا هست. تیم ملی فوتبال باید در فرودین و اردیبهشت برابر تیم‌های بزرگ بازی‌های دوستانه داشته باشد تا برای جام جهانی آماده شود.

سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه شرکت تیم ملی در مسابقات کافا خوب است، گفت: بله،   مسابقات کافا برای بازیکنانی که دفعه اولشان هست که در تیم ملی فوتبال بازی می‌کنند، خیلی خوب است تا از لحاظ روحی و روانی بهتر شوند و آینده نگری در فوتبال شود. متاسفانه بازی‌های تیم ملی جوانان، نوجوانان و امید مشخص نیستند. چند بازیکن  هم داریم که از سوی دلالان جابه جا می‌شوند و به تیم‌های سپاهان، تراکتور و ... می‌روند و تغییرات بازیکن بین ۲۰ الی ۳۰ بازیکن می‌چرخد و به درد نمی‌خورد. کسی هم جرات نمی‌کند به جوانان میدان بدهد.

تیم ملی فوتبال جزو تیم های درجه دوم آسیا است 

او افزود: بازیکنان در باشگاه‌ها از سوی دلالان جابه جا می‌شوند. ما جزو تیم‌های درجه دوم آسیا هستیم. فکر نکنیم که تیم بزرگی هستیم و موقعی می‌گفتیم حرف اول آسیا را می‌زنیم، اما این برای ۳۰ سال پیش است. الان ۲۰ سال هست که تیم ملی ایران در بین تیم‌های درجه دوم آسیا است.   شرکت در مسابقات کافا به نفع کسانی هست که برای اولین بار در تیم ملی بازی می‌کنند، هست. همچنین بازیکنان باتجربه در کنار جوانان هستند.

قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات کافا اهمیتی ندارد 

ابراهیمی درباره اینکه تیم ملی افغانستان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بازیکنان حریف افغانی نیستند و این‌ها در افغانستان زندگی نمی‌کنند و در اروپا ساکن هستند. اینها بچه‌های افغانی هستند که در اروپا زندگی می‌کنند. فکر نکنید که در  افغانستان بزرگ شدند و به تیم ملی بزرگسال پیوستند. به هر حال یک جابه جایی و اشتباه در خط دفاع اشکالی ندارد. اصلا بازی با افغانستان هم برای ما و هم برای افغانی‌ها مفید است. تیم ملی فوتبال ایران به فینال مسابقات کافا برود و قهرمان  شود زیاد اهمیت ندارد و اینکه این بازی‌ها به عنوان دیدار‌های تدارکاتی برای جوانان محسوب می‌شود، مهم است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مسابقات کافا
خبرهای مرتبط
سید صالحی:
ملی پوشان برابر افغانستان محک خوبی نخوردند/ عیار تیم ملی در بازی‌های بزرگ مشخص می‌شود
AFC: ایران کافا را مقتدرانه آغاز کرد
جلالی: به من ماموریت بدهید تا نورالهی و ترابی را به تیم ملی برگردانم/ کافا آورده فنی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
فینالیست شدن کاپیتان در فیدر چک/ دو طلا در انتظار نوشاد
برنز جهان به والیبال آمریکا رسید/ در انتظار نبرد بزرگ ایران - ایتالیا
مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند
گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا