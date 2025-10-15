رد دود بر پیکر بازار وکیل شیراز

در آبان سال ۱۴۰۱ آتش، یکی از حجره‌های راسته اصلی بازار وکیل جنوبی را در خود بلعید و باعث شد که ۲۰ عرقچین (سقف) این بازار تاریخی در اثر دود آتش، سیاه شود. اکنون که بیش از دو سال از آن آتش سوزی می‌گذرد هیچ مرمتی صورت نگرفته و علاوه بر آن بقیه عرقچین‌های بازار هم در اثر رطوبت شوره زده و در حال نابودی است. این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس مکلف بود که هر چه سریع‌تر سقف بازار را مرمت کند. بازار وکیل قدمتی از دوره زندیه دارد و به فرمان کریمخان زند ساخته شده است و یکی از جاذبه‌های اصلی شیراز به شمار می‌آید. این بازار قدیمی به همراه دیگر آثار تاریخی دوره زندیه (ارگ کریمخانی، موزه پارس، گرمابه و مسجد وکیل) در فهرست موقت سازمان جهانی یونسکو قرار دارد