پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می‌گوید که سرخپوشان بالانس نیستند و آنها نیاز به بازی‌سازی دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد پیوس پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه  وضعیت سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به هر حال همه چیز با نظر کادر فنی صورت می‌گیرد و باید اطمینان کنیم و اعتقاد به حرفهایش داشته باشیم و تا هفته پنجم و ششم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. تیم پرسپولیس هر سال که قهرمان می‌شد تیم هجومی بود و  موقعیت زیادی ایجاد می‌کرد، اما در این چند بازی موقعیت‌های کمتری بازیکنان ایجاد کردند و باید روی ضعف  ساختار دفاعی مان کار کنیم و ۵ بازیکن جلوی ما خوب هستند، اما ۵ بازیکن عقب ما نقاط ضعفی دارند که باید اعضای کادر فنی  پوشش بدهند. نباید الان احساسی صحبت کنیم.  

او افزود: به نظرم پرسپولیس باید بالانس شود و نیاز به یک پلی میکر خوب دارد که الان در این تیم بازیکنی در این پست وجود ندارد. باید در ساختار دفاعی بیشتر کار کنیم و این تیم هنوز کار دارد و هاشمیان باید  نقاط ضعف تیم خود را برطرف کند.  

پیوس درباره اینکه افشین پیروانی به خاطر اظهاراتش مبنی بر حضور تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به کمیته اخلاق احضار شده است، گفت: پیروانی از خانواده فوتبالی است و شیطنت می‌کنند و او را خیلی قبول دارم.  

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرژ اوریه به بیماری هپاتیت ب مبتلا شده است، بیان کرد: در ماجرای سرژ اوریه مقصر اصلی مدیریت باشگاه است. او در اردوی ترکیه پرسپولیس حضور پیدا کرده و همراه با سایر بازیکنان تمرین کرده است. ایفمارک و پزشکان باید نظر نهایی خود را بدهند که این بازیکن می‌تواند بازی کند یا نه! من در این باره نمی‌توانم نظر بدهم، چون من از لحاظ فنی می‌توانم صحبت کنم. من شنیدم این بازیکن یک سال هم مصدوم بوده و بازی نکرده است و باید باشگاه پیگیری می‌کرده که چرا بازی نکرده است؟  

پیوس درباره اینکه حضور تیم ملی فوتبال در مسابقات کافا را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من بازی ایران برابر افغانستان ندیدم، اما شنیدم تیم ملی ۳ بر یک این بازی را پیروز شد. جایگاه تیم ملی ما در مسابقات کافا نیست، چون این مسابقات در سطح بالایی نیست. به نظرم این مسابقات  فقط رفاقت و دوستی را می‌تواند بین بازیکنان بیشتر کند. امیر قلعه نویی می‌تواند تمرینات تاکتیکی و فلسفه اش برای بازی‌ها را  در تمرینات  انجام بدهد. در مجموع فقط همدلی و اتحاد بازیکنان بیشتر می‌شود. صددرصد تیم ملی در این مسابقات قهرمان می‌شود. البته تیم ملی فوتبال باید با حریفان بهتری بازی کند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم ملی فوتبال ، فرشاد پیوس
خبرهای مرتبط
وحید امیری از پرسپولیس جدا شد
افشین پیروانی تا رأی استیناف مشکلی برای فعالیت ندارد
آغاز دوباره تمرینات پرسپولیس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
نبرد غول‌ها در ۹۷ کیلوگرم: پادشاه جوان در پی طلای کشتی جهان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
رئال مادرید ۲ - ۱ مایورکا/ کامبک توفانی شاگردان آلونسو+ فیلم
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
کریم انصاری فرد و رضا اسدی در لیست خرید هاشمیان نیستند
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
پرسپولیس نیاز به بازی‌سازی دارد/ جایگاه تیم ملی در مسابقات کافا نیست
آخرین اخبار
فینالیست شدن کاپیتان در فیدر چک/ دو طلا در انتظار نوشاد
برنز جهان به والیبال آمریکا رسید/ در انتظار نبرد بزرگ ایران - ایتالیا
مسی و رونالدو در فینال جام جهانی ۲۰۲۶؟
آغاز تمرین مشترک تیم‌های ملی تکواندو ایران و پاکستان در خانه تکواندو
خبر‌های بد و خوب برای بارسا
۹ مدال MMA ایران در انتخابی بازی‌های آسیایی جوانان/ چگینی: باید ۴ طلا می‌گرفتیم
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
رییس فدراسیون بسکتبال: سومی آسیا نباید ما را خام کند
گارناچو: پیوستن به تیم قهرمان جهان بسیار خاص است
اسطوره های ناشناس و معمولی های سرشناس
رونمایی از مقصد جدید بازیکن مغضوب هاشمیان؛ یحیی شاگرد سابق خود را می‌خواهد
ورود نخستین مربی خارجی دو و میدانی به ایران پس از ۵ سال
رکوردی خاص برای ستاره قرن ۲۱ رئال مادرید
گواردیولا: سبک من هرگز تغییر نخواهد کرد
اولین اظهارات طارمی بپس از توافق با المپیاکوس
احسانی رئیس کمیته فنی فدراسیون کاراته شد
بر آورد هزینه و برنامه اعزام‌های نابینایان در جلسه هیئت رئیسه
پول عامل اصلی انتقال بازیکن استقلال به نفتچی ازبکستان
دومین مصدوم کافا از تیم ملی جدا می‌شود
جهانبخش راهی لیگ اتریش نخواهد شد
نماد رسمی جام جهانی فوتسال بانوان معرفی شد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم فوتسال جوانان
پیروزی نوجوانان ایران مقابل عربستان در بسکتبال کاپ آسیا
امامی در زاگرب طلسم‌شکنی می‌کند؟
کاله با اولویت جوانگرایی به لیگ برتر بسکتبال می‌آید
پسر خوبی که هیچوقت به خودش بیست نداد
جزئیاتی از قرارداد مهدی طارمی با المپیاکوس
علی نژاد: تلاش، همت و رشد شما برای ما از نتیجه مهم‌تر است
۹ ژاپنی در لیگ قهرمانان اروپا/ لژیونر‌های ما کجا هستند؟
صعود سینر به یک هشتم و حذف زورف از تنیس آزاد آمریکا