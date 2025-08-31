باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد پیوس پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه وضعیت سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: به هر حال همه چیز با نظر کادر فنی صورت می‌گیرد و باید اطمینان کنیم و اعتقاد به حرفهایش داشته باشیم و تا هفته پنجم و ششم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. تیم پرسپولیس هر سال که قهرمان می‌شد تیم هجومی بود و موقعیت زیادی ایجاد می‌کرد، اما در این چند بازی موقعیت‌های کمتری بازیکنان ایجاد کردند و باید روی ضعف ساختار دفاعی مان کار کنیم و ۵ بازیکن جلوی ما خوب هستند، اما ۵ بازیکن عقب ما نقاط ضعفی دارند که باید اعضای کادر فنی پوشش بدهند. نباید الان احساسی صحبت کنیم.

او افزود: به نظرم پرسپولیس باید بالانس شود و نیاز به یک پلی میکر خوب دارد که الان در این تیم بازیکنی در این پست وجود ندارد. باید در ساختار دفاعی بیشتر کار کنیم و این تیم هنوز کار دارد و هاشمیان باید نقاط ضعف تیم خود را برطرف کند.

پیوس درباره اینکه افشین پیروانی به خاطر اظهاراتش مبنی بر حضور تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به کمیته اخلاق احضار شده است، گفت: پیروانی از خانواده فوتبالی است و شیطنت می‌کنند و او را خیلی قبول دارم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرژ اوریه به بیماری هپاتیت ب مبتلا شده است، بیان کرد: در ماجرای سرژ اوریه مقصر اصلی مدیریت باشگاه است. او در اردوی ترکیه پرسپولیس حضور پیدا کرده و همراه با سایر بازیکنان تمرین کرده است. ایفمارک و پزشکان باید نظر نهایی خود را بدهند که این بازیکن می‌تواند بازی کند یا نه! من در این باره نمی‌توانم نظر بدهم، چون من از لحاظ فنی می‌توانم صحبت کنم. من شنیدم این بازیکن یک سال هم مصدوم بوده و بازی نکرده است و باید باشگاه پیگیری می‌کرده که چرا بازی نکرده است؟

پیوس درباره اینکه حضور تیم ملی فوتبال در مسابقات کافا را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من بازی ایران برابر افغانستان ندیدم، اما شنیدم تیم ملی ۳ بر یک این بازی را پیروز شد. جایگاه تیم ملی ما در مسابقات کافا نیست، چون این مسابقات در سطح بالایی نیست. به نظرم این مسابقات فقط رفاقت و دوستی را می‌تواند بین بازیکنان بیشتر کند. امیر قلعه نویی می‌تواند تمرینات تاکتیکی و فلسفه اش برای بازی‌ها را در تمرینات انجام بدهد. در مجموع فقط همدلی و اتحاد بازیکنان بیشتر می‌شود. صددرصد تیم ملی در این مسابقات قهرمان می‌شود. البته تیم ملی فوتبال باید با حریفان بهتری بازی کند.