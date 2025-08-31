رئیس صندوق توسعه ملی ایران از سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در نفت به صورت علی الحساب خبر داد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی  ایران اظهارداشت: پیرو جلسات با رئیس جمهور درخصوص پایش پیشرفت اجرای طرح «ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز» و تاکید وی برای سرعت بخشی بیشتر به این طرح، با تصویب هیات عامل صندوق، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار به صورت علی‌الحساب بابت مشارکت صندوق در این طرح به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شد.

وی ادامه داد: این طرح با توجه به مجوز اخذ شده از مقام معظم رهبری برای سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه انرژی، اولین طرح نفتی صندوق در چهارچوب جدید است و در کمتر از ۴۰ روز از ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به صندوق، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار کار‌سازی شد.

او بیان کرد:در این خصوص، دستور پرداخت مربوطه چهارشنبه گذشته و همزمان با هفته دولت به بانک مرکزی ارسال شد.

 غضنفری با اشاره به اینکه مفاد موافقت‌نامه در کمیته سرمایه‌گذاری مشترک صندوق توسعه ملی با شرکت ملی نفت ایران نهایی و از سوی وزارت نفت تایید شد، اظهار داشت: این قرارداد در جلسه هیأت عامل صندوق توسعه نیز مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و امیدواریم به زودی از سوی طرفین در حضور مقامات ارشد به امضا برسد.

گفتنی است طرح ضربتی جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز به صورت سرمایه گذاری مشترک صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران با نسبت مشارکتی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ درصد تا سقف ۳ میلیارد دلار انجام می‌شود و شروع بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح خواهد بود.

پیش بینی می‌شود تا پایان  امسال حداقل مبلغ ۹۰۰ میلیون دلار از سوی صندوق توسعه ملی به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شود.

برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، توسعه
