رئال مادرید در یکی از بحث‌برانگیزترین بازی‌های فصل از نظر داوری، ‏در دومین بازی خانگی خود در فصل جدید درحالیکه از مایورکا ۱-۰ عقب ‏افتاده بود در نهایت ۲-۱ پیروز شد. ‏

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - تیم‌های فوتبال رئال مادرید و مایورکا در دیداری از چارچوب هفته‌ی سوم لالیگای اسپانیا به‌مصاف هم رفتند که در یک بازی پر حرف و حدیث داوری که سه گل از گل‌های ‏رئال مادرید مردود شد این بازی با برتری ۲-۱ لوس بلانکوس به پایان رسید.

رئال مادرید بازی را هجومی آغاز کرد و توسط کیلیان امباپه با پاس ترنت الکساندر آرنولد به گل اول رسید؛ اما پس از بررسی صحنه به‌وسیله‌ی VAR آفساید مهاجم فرانسوی تأیید و گل رد شد.
خلاف روند بازی، این مایورکا بود که به گل اول رسید و ودات موریچ با یک ضربه‌ی سر عالی، دروازه تیبو کورتوا را گشود.

پاسخ رئال مادرید به گل مایورکا توفانی بود. تیم ژابی آلونسو طی دو دقیقه، کامبک زد و همین برای بردشان کافی بود. ابتدا در دقیقه‌ی ۳۶، روی یک کار تمرینی عالی، آردا گولر با پاس دین هاوسن دروازه خالی را باز کرد و کار را به تساوی کشاند. سپس تنها دو دقیقه‌ی بعد، وینیسیوس جونیور روی ضد حمله‌ای که فده والورده با توپ‌گیری عالی خود طراحی کرد، گل دوم مادریدی‌ها را به‌ثمر رساند.

رئال مادرید در ادامه دو گل دیگر توسط امباپه و گولر زد، اما اولی به دلیل آفساید و دومی به علت خطای هند، رد شد. 

رئال مادرید با این پیروزی ۹ امتیازی شد و موقتا به صدر جدول لالیگا رسید. بارسلونا و ویارئال، دیگر تیم‌های ۶ امتیازی امشب به مصاف حریفانشان می‌روند.

برچسب ها: رئال مادرید ، لالیگای اسپانیا
