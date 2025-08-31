مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از اهدای خون ۹ هزار و ۹۹۳ نفر از ابتدای سال در استان خبر داد.

مهدی‌زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۳ هزار و ۷۱ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری در استان مراجعه کرده‌اند.

او افزود: از این تعداد مراجعه، ۹ هزار و ۹۹۳ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

مهدی زاده با بیان این که هزار و ۳۹۴ نفر به تیم‌های سیار مراجعه کرده‌اند عنوان کرد: از مجموع مراجعه کنندگان برای اهدای خون، ۱۱ هزار و ۷۹۶ نفر آقا و هزار و ۲۷۵ نفر خانم بوده‌اند که ۲ هزار و ۹۱۱ نفر برای اولین برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: ۶ هزار و ۵۳۶ نفر از افرادی که موفق به اهدای خون شده‌اند از اهداکنندگان مستمر بوده و ۳ هزار و ۶۲۴ نفر نیز اهداکننده با سابقه هستند.

