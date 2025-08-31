باشگاه خبرنگاران جوان - احمد تاجالدینوف قهرمان جهان و المپیک میتواند در ۲۲ سالگی به افتخار بزرگ دیگری دست یابد. دسته ۹۷ کیلوگرم قهرمانی جهان با حضور کایل اسنایدر، عبدالرشید سعداللهیف، امیرعلی آذرپیرا، آرش یوشیدا و البته احمد تاجالدینوف نویدبخش رقابتها و مبارزات جذابی را میدهد. نبردهای وزن ۹۷ کیلوگرم را میتوان جذابترین رقابت جهانی زاگرب دانست.
احمد تاج الدینوف پدیده کشتی آزاد جهان در ۹۷ کیلو در بیشتر روزهای یک سال اخیر خانهنشین بوده و دوران نقاهت را سپری کرده است، اما پس از مصدومیت در دو تورنمنت رنکینگ موفق شده درخشان عمل کند و تمام کشتیها را زودتر از زمان قانونی به پایان برساند.
او در صحبتهایی درباره آخرین شرایطش برای رقابت در جهانی زاگرب گفت: صد درصد آماده هستم و تمریناتم را سپری کردم و در شرایط خیلی خوبی قرار دارم. اینکه خیلی من را مدعی نخست قهرمانی بدانند انگیزه زیادی به من میدهد. تمام تلاشم را برای کسب طلا در زاگرب به کار خواهم بست.
کایل اسنایدر در مبارزه مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جهانی ۲۰۲۳ صربستان پیش از پایان ۳ دقیقه نخست مبارزه، مقابل این کشتیگیر روسی الاصل که برای بحرین کشتی میگیرد با نتیجه سنگین ۱۱ بر صفر تن به شکست داد و اکنون به دنبال انتقام است.
امیرعلی آذرپیرا آزادکار ۲۲ ساله ایران در المپیک پاریس نیز در آستانه بردن تاجالدینوف بود ولی برابر او تن به شکست داد و، اما مهمترین مبارزه میتواند مبارزه احمد تاجالدینوف برابر استادش عبدالرشید سعداللهیف باشد. زمانی که سعداللهیف مصدوم بود، تاج الدینوف توانست او را شکست دهد و باید دید این بار در صورت مبارزه چه اتفاقی رخ خواهد داد.