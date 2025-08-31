باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که ارتش جسد «عیدان شتیوی» اسیر کشته شده اسرائیلی را به اراضی اشغالی بازگردانده است.

این دومین اسیری است که ارتش اشغالگر مدعی بازگرداندن جسد او از غزه طی دو روز اخیر می‌شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی تاکید کردند که هم اکنون ۴۸ اسیر دیگر در نوار غزه باقی مانده‌اند که ۲۸ نفر از آنها کشته شده‌اند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از جمله کانال ۱۲ تلویزیون این رژیم روز جمعه گزارش دادند که ارتش اسرائیل مدعی شده که در جریان عملیاتی در نوار غزه جسد «ایلان فایس» یکی از اسرای اسرائیلی در غزه را پیدا کرده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش ادعا کرده طی عملیات روز پنجشنبه در نوار غزه جسد فایس را پیدا کرده است.

همچنین «امیت سیگال» خبرنگار شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که فایس در هفتم اکتبر کشته شد، اما جسد او به غزه منتقل شد.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که ارتش و سازمان امنیت داخلی این رژیم «شاباک» توانسته‌اند جسد این اسیر را در عملیات اخیر بازگردانند.

به گفته منابع صهیونیستی، هم‌اکنون ۴۹ اسیر اسرائیلی در غزه هستند که حدود ۲۰ نفر از آنها زنده هستند.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته است به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

منبع: ایرنا