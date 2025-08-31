افتتاح یک واحد تولیدی در بانه به مناسبت هفته دولت

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمدبختیار خلیقی با اشاره به ظرفیت بالای افتتاح یک واحد تولیدی در بانه اظهار داشت: این واحد تولیدی سالانه توان تولید ۷۰ هزار دستگاه لوازم خانگی با ۴۶۴ قلم کالا را دارد و افتتاح آن در شهرک صنعتی بانه گام مهمی در مسیر حمایت از صنعت داخلی و توسعه اقتصادی منطقه به شمار میرود.
وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است، افزود: «با آغاز به کار این واحد، ۴۰ نفر بهطور مستقیم مشغول به کار میشوند و این اقدام علاوه بر ارتقای کیفیت محصولات داخلی، نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری در منطقه خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این مراسم با تأکید بر رعایت استانداردهای جهانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در این واحد تولیدی گفت: راهاندازی چنین پروژههایی میتواند سهم چشمگیری در رونق صنعت استان و ارتقای جایگاه تولیدات داخلی داشته باشد.