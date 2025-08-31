وزارت کشور عراق با صدور بیانیه‌ای شایعه منتشر شده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره وقوع انفجار در مسیر فرودگاه بغداد را به طور قاطع تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور عراق، این وزارتخانه در این بیانیه کوتاه اعلام کرد که وضعیت امنیت پایتخت امن و آرام است.

در این بیانیه آمده است که بغداد شاهد هیچ حادثه امنیتی نبوده و این اخبار بی اساس است و با هدف ایجاد نگرانی میان شهروندان منتشر شده است.

وزارت کشور عراق در پایان این بیانیه از همه خواست تا از پذیرش و انتشار این شایعات خودداری کنند و برای به دست آوردن اطلاعات خود در این زمینه به بیانیه‌های نهادهای رسمی به عنوان تنها منبع اطلاعات امنیتی تکیه کنند.

ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مدعی حمله به یک خودرو در جاده منتهی به فرودگاه بغداد شده بودند.

رانش زمین و طوفان در کشمیر هند ۱۱ کشته بر جا گذاشت