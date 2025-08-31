باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - نادی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سربیشه گفت: در ۳ شهر سربیشه، مود و درح ۶۸۴ قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن اعطا شده است که از این تعداد ۶۳۹ نفر عملیات ساخت خانه را آغاز کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه از این تعداد ۵۳۴ واحد در مرحله اجرای فونداسیون است، افزود: ۳۸۸ واحد در مرحله اجرای اسکلت و سقف، ۳۲۱ واحد به مرحله نازک کاری رسیده و ۲۰۶ واحد نیز تکمیل شده است.

نادی با بیان اینکه به هر متقاضی یک قطعه زمین ۲۰۰ متری اختصاص یافته است، بیان کرد: ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیز به هر شخص اعطا شده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان سربیشه در خصوص استمرار طرح هادی اظهار کرد: در دولت چهاردهم با پیگیری‌های انجام گرفته، با تخصیص ۷ میلیارد تومان اعتبار قیر رایگان ۳۳ طرح تعریف شده است و اولین شهرستانی هستیم که در ۱۸ روستا ۲۴ طرح در حال اجرا داریم.